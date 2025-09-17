Sweetwater County Arrest Report for September 17, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MURPHY, MARK MATHHEW

Age: 30

Address: SOUTH JORDAN, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-17

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Construction Speed Zone
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Safely
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DORSEY, JAYLYN MELODY

Age: 25

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-16

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #15162, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

EVANS, JENNIFER LYNN

Age: 39

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-16

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #15159, CASH, $200, Court: DISTRICT COURT
  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug
    • Status: PENDING, Bond: #15160, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SESSUMS, MASON DELANEY

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: P&P HOLD

Booking Date: 2025-09-16

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (P & P HOLD)
    • Status: PENDING, Bond: #15158, NO BOND, $0, Court: OTHER

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

