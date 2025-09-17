Sweetwater County Arrest Report for September 17, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MURPHY, MARK MATHHEW
Age: 30
Address: SOUTH JORDAN, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-17
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Construction Speed Zone
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Safely
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DORSEY, JAYLYN MELODY
Age: 25
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-16
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense (WRNT NCIC)
- Status: PENDING, Bond: #15162, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
EVANS, JENNIFER LYNN
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #15159, CASH, $200, Court: DISTRICT COURT
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug
- Status: PENDING, Bond: #15160, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SESSUMS, MASON DELANEY
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2025-09-16
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (P & P HOLD)
- Status: PENDING, Bond: #15158, NO BOND, $0, Court: OTHER
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.