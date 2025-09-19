Sweetwater County Arrest Report for September 19, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

ZELUF, JENNIFER LUVAE

Age: 53

Address: OGDEN, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-18

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
    • Status: PENDING, Bond: #15172, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15172, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15172, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

RICHENS, KYLIE MARIE

Age: 25

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-18

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15170, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #15170, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MONTOYA, ANTHONY THOMAS

Age: 46

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-18

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving
    • Status: PENDING, Bond: #15171, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

