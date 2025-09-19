Sweetwater County Arrest Report for September 19, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
ZELUF, JENNIFER LUVAE
Age: 53
Address: OGDEN, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-18
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
- Status: PENDING, Bond: #15172, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Child Passenger – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15172, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15172, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
RICHENS, KYLIE MARIE
Age: 25
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15170, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Child Passenger – 1st Offense, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #15170, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MONTOYA, ANTHONY THOMAS
Age: 46
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-18
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving
- Status: PENDING, Bond: #15171, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.