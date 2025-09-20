Sweetwater County Arrest Report for September 20, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GEBREMEDHIN, SEMERE Y
Age: 26
Address: SALT LAKE CITY, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-20
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15183, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15183, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PLANT, JOSHUA JORDAN
Age: 45
Address: BIG SKY, MT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-19
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI – Physical Control – 4th+ Offense Within 10 Years (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15181, CASH, $45000, Court: OTHER
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15182, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MCCOLLOCH, DEVIN MILES
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-09-19
Scheduled Release: 2025-09-23
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LEBRON MELENDEZ, RAFAEL
Age: 38
Address: LEHI, UT
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-09-19
Scheduled Release: 2025-09-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
KEUNTJES, ROCKY WAYNE JR
Age: 45
Address: WORLAND, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-19
Arresting Agency: DCI
Charges:
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #15179, CASH OR SURETY, $75000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #15179, CASH OR SURETY, $75000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.