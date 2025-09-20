Sweetwater County Arrest Report for September 20, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

GEBREMEDHIN, SEMERE Y

Age: 26

Address: SALT LAKE CITY, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-20

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15183, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15183, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

PLANT, JOSHUA JORDAN

Age: 45

Address: BIG SKY, MT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-19

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI – Physical Control – 4th+ Offense Within 10 Years (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15181, CASH, $45000, Court: OTHER
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15182, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MCCOLLOCH, DEVIN MILES

Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-09-19

Scheduled Release: 2025-09-23

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LEBRON MELENDEZ, RAFAEL

Age: 38

Address: LEHI, UT

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-09-19

Scheduled Release: 2025-09-29

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

KEUNTJES, ROCKY WAYNE JR

Age: 45

Address: WORLAND, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-19

Arresting Agency: DCI

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #15179, CASH OR SURETY, $75000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #15179, CASH OR SURETY, $75000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

