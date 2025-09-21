Sweetwater County Arrest Report for September 21, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

REVERE, GARRETT STANLEY

Age: 43

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-21

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Paraphernalia (Possession w/Intent to Use) (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15188, CASH OR SURETY, $225, Court: GR MUNICIPAL COURT

BROCK, DILLON

Age: 32

Address: EMMETT, ID

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-20

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15187, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

STILL, JASON LEE

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-20

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15186, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

PUNCHES, DUSTIN KENNETH LEA

Age: 48

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-20

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15184, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Provide Proof of Liability Coverage
    • Status: PENDING, Bond: #15184, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15185, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

