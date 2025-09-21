Sweetwater County Arrest Report for September 21, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
REVERE, GARRETT STANLEY
Age: 43
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-21
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Paraphernalia (Possession w/Intent to Use) (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15188, CASH OR SURETY, $225, Court: GR MUNICIPAL COURT
BROCK, DILLON
Age: 32
Address: EMMETT, ID
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-20
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15187, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
STILL, JASON LEE
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15186, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
PUNCHES, DUSTIN KENNETH LEA
Age: 48
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-20
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15184, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Provide Proof of Liability Coverage
- Status: PENDING, Bond: #15184, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15185, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.