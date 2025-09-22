Sweetwater County Arrest Report for September 22, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

CRAWFORD, BRYAN ERIC

Age: 52

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-21

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Headlights – (2) One on Each Side
    • Status: PENDING, Bond: #15191, CASH OR SURETY, $2600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15191, CASH OR SURETY, $2600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15191, CASH OR SURETY, $2600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

POWELL, KURT THOMAS

Age: 26

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-21

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15190, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Emergency Calls – Knowingly Obstructs or Interferes with Completion of Call
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

KLEINSCHMIT, RICHARD LEE

Age: 57

Address: YANKTON, SD

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-21

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15189, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15189, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15189, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

JIMENEZ FUENTES, VICTOR

Age: 20

Address: AURORA, CO

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-09-21

Arresting Agency: ICE

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

