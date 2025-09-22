Sweetwater County Arrest Report for September 22, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CRAWFORD, BRYAN ERIC
Age: 52
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-21
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Headlights – (2) One on Each Side
- Status: PENDING, Bond: #15191, CASH OR SURETY, $2600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15191, CASH OR SURETY, $2600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15191, CASH OR SURETY, $2600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
POWELL, KURT THOMAS
Age: 26
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-21
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15190, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Emergency Calls – Knowingly Obstructs or Interferes with Completion of Call
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
KLEINSCHMIT, RICHARD LEE
Age: 57
Address: YANKTON, SD
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-21
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15189, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15189, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15189, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
JIMENEZ FUENTES, VICTOR
Age: 20
Address: AURORA, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-09-21
Arresting Agency: ICE
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.