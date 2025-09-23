Sweetwater County Arrest Report for September 23, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

DITTMAN, BELA JUNE TESSARAE

Age: 22

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-22

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15193, CASH OR SURETY, $750, Court: RS MUNICIPAL COURT

WEBBER, JESSICA LYNN

Age: 29

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-22

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
    • Status: PENDING, Bond: #15196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Display of License Plates – No Rear Plate on Vehicle
    • Status: PENDING, Bond: #15196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BOREN, JACKSON LATRAIL

Age: 23

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-09-22

Scheduled Release: 2025-10-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Promoting Obscenity – Disseminate Obscene Material – Adult (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CAMPBELL, KADEN JOSEPH

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-22

Arresting Agency: DCI

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug
    • Status: PENDING, Bond: #15197, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

STASSINOS, TRISTAN HARRY

Age: 30

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-22

Arresting Agency: DCI

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug
    • Status: PENDING, Bond: #15198, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

