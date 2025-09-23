Sweetwater County Arrest Report for September 23, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
DITTMAN, BELA JUNE TESSARAE
Age: 22
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-22
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15193, CASH OR SURETY, $750, Court: RS MUNICIPAL COURT
WEBBER, JESSICA LYNN
Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
- Status: PENDING, Bond: #15196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
- Status: PENDING, Bond: #15196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Display of License Plates – No Rear Plate on Vehicle
- Status: PENDING, Bond: #15196, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BOREN, JACKSON LATRAIL
Age: 23
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-09-22
Scheduled Release: 2025-10-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Promoting Obscenity – Disseminate Obscene Material – Adult (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CAMPBELL, KADEN JOSEPH
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-22
Arresting Agency: DCI
Charges:
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug
- Status: PENDING, Bond: #15197, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
STASSINOS, TRISTAN HARRY
Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-22
Arresting Agency: DCI
Charges:
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug
- Status: PENDING, Bond: #15198, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.