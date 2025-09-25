Sweetwater County Arrest Report for September 25, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

HELTMAN, BRUCE NELSON

Age: 68

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-24

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Littering
    • Status: PENDING, Bond: #15212, CASH OR SURETY, $220, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Burning Prohibited-Burning of Garbage, Refuse or Rubbish
    • Status: PENDING, Bond: #15212, CASH OR SURETY, $220, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Trespass on Union Pacific Right-Of-Way
    • Status: PENDING, Bond: #15212, CASH OR SURETY, $220, Court: RS MUNICIPAL COURT

BRADDAM, CHARLES

Age: 48

Address: PORTLAND, OR

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-24

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15213, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15213, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15213, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DUNN, RICHARD JOHN

Age: 61

Address: BRANDON, WI

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-24

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
    • Status: PENDING, Bond: #15216, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MAU, STEVEN CHARLES

Age: 56

Address: WINDOM, MN

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-24

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Contact – Rude/Insolent/Angry Touches Without Injury
    • Status: PENDING, Bond: #15217, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


DREHER, GREGORY QUINN STAUNING

Age: 27

Address: CORNWALL, NY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-24

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15220, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15220, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15220, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15220, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


OGDEN, CHRISTIAN SHAY

Age: 27

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-25

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15219, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

