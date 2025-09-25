Sweetwater County Arrest Report for September 25, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HELTMAN, BRUCE NELSON
Age: 68
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Littering
- Status: PENDING, Bond: #15212, CASH OR SURETY, $220, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Burning Prohibited-Burning of Garbage, Refuse or Rubbish
- Status: PENDING, Bond: #15212, CASH OR SURETY, $220, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Trespass on Union Pacific Right-Of-Way
- Status: PENDING, Bond: #15212, CASH OR SURETY, $220, Court: RS MUNICIPAL COURT
BRADDAM, CHARLES
Age: 48
Address: PORTLAND, OR
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-24
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15213, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15213, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15213, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DUNN, RICHARD JOHN
Age: 61
Address: BRANDON, WI
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
- Status: PENDING, Bond: #15216, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MAU, STEVEN CHARLES
Age: 56
Address: WINDOM, MN
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Contact – Rude/Insolent/Angry Touches Without Injury
- Status: PENDING, Bond: #15217, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DREHER, GREGORY QUINN STAUNING
Age: 27
Address: CORNWALL, NY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-24
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15220, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15220, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15220, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15220, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
OGDEN, CHRISTIAN SHAY
Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-25
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15219, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.