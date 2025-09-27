Sweetwater County Arrest Report for September 27, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
VINSON, DAVID ALEX
Age: 39
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-26
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Theft – > $1000 (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15224, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
FORNENGO, TRESA ROCHELLE
Age: 50
Address: ROCK SPRNGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-26
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15225, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15226, CASH OR SURETY, $2445, Court: RS MUNICIPAL COURT
ADAMS, PERTREASE
Age: 33
Address: INDIANAPOLIS, IN
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-26
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15227, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15227, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #15227, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.