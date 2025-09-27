Sweetwater County Arrest Report for September 27, 2025

Sweetwater County Arrest Report for September 27, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


VINSON, DAVID ALEX

Age: 39

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-26

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Theft – > $1000 (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15224, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT

FORNENGO, TRESA ROCHELLE

Age: 50

Address: ROCK SPRNGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-26

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15225, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15226, CASH OR SURETY, $2445, Court: RS MUNICIPAL COURT

ADAMS, PERTREASE

Age: 33

Address: INDIANAPOLIS, IN

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-26

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15227, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15227, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #15227, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

