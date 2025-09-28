Sweetwater County Arrest Report for September 28, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
AGUILAR, MERCEDES DEL
Age: 61
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-27
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Duty to Stop Vehicle Where Accident Involves Damage to Attended Vehicle or Property
- Status: PENDING, Bond: #15229, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15229, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
TRIMINIO AVILA, ARNOLD URIEL
Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #15231, CASH OR SURETY, $150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
NORIEGA LOPEZ, EDMER
Age: 20
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #15232, CASH OR SURETY, $150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DOZAL MONTANO, OMAR ALFREDO
Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2025-09-27
Released: 2025-09-27
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
Bond Company: A & L BONDING
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15228, CASH OR SURETY, $1470, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Hit and Run-Property Unattended
- Status: PENDING, Bond: #15228, CASH OR SURETY, $1470, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Limitations on Backing-Safely-Crash
- Status: PENDING, Bond: #15228, CASH OR SURETY, $1470, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.