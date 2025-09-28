Sweetwater County Arrest Report for September 28, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

AGUILAR, MERCEDES DEL

Age: 61

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-27

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Duty to Stop Vehicle Where Accident Involves Damage to Attended Vehicle or Property
    • Status: PENDING, Bond: #15229, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15229, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

TRIMINIO AVILA, ARNOLD URIEL

Age: 27

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-27

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #15231, CASH OR SURETY, $150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

NORIEGA LOPEZ, EDMER

Age: 20

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-27

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #15232, CASH OR SURETY, $150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DOZAL MONTANO, OMAR ALFREDO

Age: 29

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2025-09-27

Released: 2025-09-27

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

Bond Company: A & L BONDING

  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15228, CASH OR SURETY, $1470, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Hit and Run-Property Unattended
    • Status: PENDING, Bond: #15228, CASH OR SURETY, $1470, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Limitations on Backing-Safely-Crash
    • Status: PENDING, Bond: #15228, CASH OR SURETY, $1470, Court: RS MUNICIPAL COURT



A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

