Sweetwater County Arrest Report for September 3, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
PAYNE, MATTHEW CRAIG
Age: 49
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-02
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Stalking – Electronic Devices
- Status: PENDING, Bond: #15071, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SILER, THERA LEANNE
Age: 46
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-02
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI of Combination Alcohol & Drugs
- Status: PENDING, Bond: #15073, CASH OR SURETY, $900, Court: GR MUNICIPAL COURT
- No Valid DL and/or violation of DL conditions
- Status: PENDING, Bond: #15073, CASH OR SURETY, $900, Court: GR MUNICIPAL COURT
BELL, SASHA LEA
Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-09-02
Scheduled Release: 2025-09-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SILVA, LAWRENCE FLOYD
Age: 55
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-02
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Aggravated Assault and Battery – Causes Bodily Injury with a Deadly Weapon
- Status: PENDING, Bond: #15074, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses
- Status: PENDING, Bond: #15074, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Assault – 2nd or Subsequent Offense
- Status: PENDING, Bond: #15074, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.