Sweetwater County Arrest Report for September 3, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

PAYNE, MATTHEW CRAIG

Age: 49

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-02

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Stalking – Electronic Devices
    • Status: PENDING, Bond: #15071, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SILER, THERA LEANNE

Age: 46

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-02

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI of Combination Alcohol & Drugs
    • Status: PENDING, Bond: #15073, CASH OR SURETY, $900, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • No Valid DL and/or violation of DL conditions
    • Status: PENDING, Bond: #15073, CASH OR SURETY, $900, Court: GR MUNICIPAL COURT

BELL, SASHA LEA

Age: 33

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-09-02

Scheduled Release: 2025-09-17

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SILVA, LAWRENCE FLOYD

Age: 55

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-02

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Causes Bodily Injury with a Deadly Weapon
    • Status: PENDING, Bond: #15074, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses
    • Status: PENDING, Bond: #15074, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Assault – 2nd or Subsequent Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15074, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

