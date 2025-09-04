Sweetwater County Arrest Report for September 4, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

DAVALOS LOPEZ, CANA

Age: 32

Address: WEST VALLEY CITY, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-03

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15080, CASH OR SURETY, $1290, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 80 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #15080, CASH OR SURETY, $1290, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #15080, CASH OR SURETY, $1290, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SHINE, JADEN LUCAS

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-03

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • SHOPLIFTING UND $1000
    • Status: PENDING, Bond: #15075, CASH OR SURETY, $460, Court: RS MUNICIPAL COURT

DURAN, ROBERT GIONNI LEWIS

Age: 18

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-03

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Theft – > $1000
    • Status: PENDING, Bond: #15083, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • POSSESSION OR USE OF NICOTINE BY PERSON UNDER AGE OF 21
    • Status: PENDING, Bond: #15083, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15083, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15083, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WILLIS, SYDNEY NICHOL

Age: 19

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-03

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Property Destruction and Defacement – >$1000 (BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15084, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

