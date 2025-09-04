Sweetwater County Arrest Report for September 4, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
DAVALOS LOPEZ, CANA
Age: 32
Address: WEST VALLEY CITY, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-03
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15080, CASH OR SURETY, $1290, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 80 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #15080, CASH OR SURETY, $1290, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #15080, CASH OR SURETY, $1290, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SHINE, JADEN LUCAS
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-03
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- SHOPLIFTING UND $1000
- Status: PENDING, Bond: #15075, CASH OR SURETY, $460, Court: RS MUNICIPAL COURT
DURAN, ROBERT GIONNI LEWIS
Age: 18
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-03
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Theft – > $1000
- Status: PENDING, Bond: #15083, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- POSSESSION OR USE OF NICOTINE BY PERSON UNDER AGE OF 21
- Status: PENDING, Bond: #15083, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15083, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15083, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WILLIS, SYDNEY NICHOL
Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-03
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Property Destruction and Defacement – >$1000 (BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15084, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.