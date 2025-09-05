Sweetwater County Arrest Report for September 5, 2025

Sweetwater County Arrest Report for September 5, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

LAWLIS, JACOB HOWARD

Age: 27

Address: WAMSUTTER, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-04

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Warrant Arrest
    • Status: , Bond: #15089, NO BOND, $0, Court: DISTRICT COURT

SANCHEZ SANCHEZ, DAVID

Age: 26

Address: SHERWOOD, CO

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-09-04

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: #15086, , $0, Court: OTHER

BUCKLES, BRYNN KAY LOUISE

Age: 25

Address: WAMSUTTER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-04

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15088, CASH, $1420, Court: OTHER
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: , Bond: , Court:
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration (WRNT FTA)
    • Status: , Bond: , Court:

SERRANO MARTINEZ, JUAN ORLANDO

Age: 34

Address: DENVER, CO

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-09-04

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: OTHER

DARLINGTON, CASEY SHAWN

Age: 46

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-04

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: , Bond: #15090, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
    • Status: , Bond: #15090, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CASTRO BURRION, ANDRES

Age: 33

Address: DENVER, CO

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-09-04

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: #15085, , $0, Court: OTHER

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Cowboys Host Northern Iowa in Home Opener at War Memorial Stadium

Cowboys Host Northern Iowa in Home Opener at War Memorial Stadium

Deer Trail Assisted Living & Memory Care Center is Offering an Alzheimer’s / Dementia Support Group

Deer Trail Assisted Living & Memory Care Center is Offering an Alzheimer’s / Dementia Support Group

Sweetwater County Arrest Report for September 5, 2025

Sweetwater County Arrest Report for September 5, 2025

Tigers Look to Roar Back in Week 1 Clash at Natrona

Tigers Look to Roar Back in Week 1 Clash at Natrona