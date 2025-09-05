Sweetwater County Arrest Report for September 5, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
LAWLIS, JACOB HOWARD
Age: 27
Address: WAMSUTTER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-04
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Warrant Arrest
- Status: , Bond: #15089, NO BOND, $0, Court: DISTRICT COURT
SANCHEZ SANCHEZ, DAVID
Age: 26
Address: SHERWOOD, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-09-04
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: #15086, , $0, Court: OTHER
BUCKLES, BRYNN KAY LOUISE
Age: 25
Address: WAMSUTTER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-04
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15088, CASH, $1420, Court: OTHER
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: , Bond: , Court:
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration (WRNT FTA)
- Status: , Bond: , Court:
SERRANO MARTINEZ, JUAN ORLANDO
Age: 34
Address: DENVER, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-09-04
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: OTHER
DARLINGTON, CASEY SHAWN
Age: 46
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-04
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: , Bond: #15090, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
- Status: , Bond: #15090, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CASTRO BURRION, ANDRES
Age: 33
Address: DENVER, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-09-04
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: #15085, , $0, Court: OTHER
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.