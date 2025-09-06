Sweetwater County Arrest Report for September 6, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

LAWLIS, JACOB HOWARD

Age: 43

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-05

Released: 2025-09-05

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 2nd Offense Within 10 Years (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #15091, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #15091, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15091, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #15091, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Windshields and Wipers – Obstructed View (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #15091, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

QUINTANA MARTINEZ, ABEL

Age: 47

Address: CENTER, CO

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-05

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15095, CASH OR SURETY, $860, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Driving on Roadway – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15095, CASH OR SURETY, $860, Court: RS MUNICIPAL COURT

HUDSON, BEN BUCHANAN

Age: 50

Address: SEATTLE, WA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-05

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Resisting Arrest or Interfering with Lawful Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15096, CASH OR SURETY, $570, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Open container while operating a motor vehicle
    • Status: PENDING, Bond: #15096, CASH OR SURETY, $570, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Robbery – Threatens or Fears Bodily Injury (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #15097, NO BOND, $0, Court: OTHER

SHEIKH, MUSA

Age: 26

Address: WEST JORDAN, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-05

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15098, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15098, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15098, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15098, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LARSON, TERRANCE WAYNE

Age: 45

Address: JAMESTOWN, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-05

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE

DAGIT, TYLER R

Age: 27

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2025-09-05

Arresting Agency: NWS

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

FALL, EDWARD LEWIS

Age: 36

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-06

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Battery – 2nd Offense Within 5 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15099, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: #15099, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

