Sweetwater County Arrest Report for September 6, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
LAWLIS, JACOB HOWARD
Age: 43
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-05
Released: 2025-09-05
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 2nd Offense Within 10 Years (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #15091, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #15091, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15091, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #15091, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Windshields and Wipers – Obstructed View (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #15091, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
QUINTANA MARTINEZ, ABEL
Age: 47
Address: CENTER, CO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-05
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15095, CASH OR SURETY, $860, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Driving on Roadway – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15095, CASH OR SURETY, $860, Court: RS MUNICIPAL COURT
HUDSON, BEN BUCHANAN
Age: 50
Address: SEATTLE, WA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-05
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Resisting Arrest or Interfering with Lawful Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15096, CASH OR SURETY, $570, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Open container while operating a motor vehicle
- Status: PENDING, Bond: #15096, CASH OR SURETY, $570, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Robbery – Threatens or Fears Bodily Injury (WRNT NCIC)
- Status: PENDING, Bond: #15097, NO BOND, $0, Court: OTHER
SHEIKH, MUSA
Age: 26
Address: WEST JORDAN, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-05
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15098, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15098, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15098, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15098, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LARSON, TERRANCE WAYNE
Age: 45
Address: JAMESTOWN, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-05
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
DAGIT, TYLER R
Age: 27
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2025-09-05
Arresting Agency: NWS
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense (WRNT NCIC)
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
FALL, EDWARD LEWIS
Age: 36
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-06
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Battery – 2nd Offense Within 5 Years
- Status: PENDING, Bond: #15099, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: #15099, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.