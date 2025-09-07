Sweetwater County Arrest Report for September 7, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CAPOZZA, BODIE J
Age: 26
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-05
Released: 2025-09-06
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable Safe Drive – Alcohol – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15102, CASH OR SURETY, $850, Court: RS MUNICIPAL COURT
GALLEGOS, GREGORY KYLE
Age: 20
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-06
Released: 2025-09-06
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (1-5 MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Windshields and Wipers – Obstructed View
- Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- POSSESSION OR USE OF NICOTINE BY PERSON UNDER AGE OF 21
- Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Provide Proof of Liability Coverage
- Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Sell or Possession Prohibited when Possession Unlawful – Possess Alcohol
- Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SOUTHER, MANDI DUREE
Age: 45
Address: SROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-06
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram -2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #15100, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15100, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15100, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
EALEY, MICHAEL DOUGLAS
Age: 56
Address: FORT MYERS, FL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-06
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Reckless Driving
- Status: PENDING, Bond: #15103, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Divided Highways
- Status: PENDING, Bond: #15103, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Prohibited Parking – Controlled-Access Highway
- Status: PENDING, Bond: #15103, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Obedience to Traffic-Control Device
- Status: PENDING, Bond: #15103, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15103, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BLUEMEL, STAN DAVID
Age: 58
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-06
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15104, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15104, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BLACK, ERIN ALEXIS
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-07
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Safely
- Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- SEAT BELT: DRIVER
- Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.