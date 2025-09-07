Sweetwater County Arrest Report for September 7, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

CAPOZZA, BODIE J

Age: 26

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-05

Released: 2025-09-06

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable Safe Drive – Alcohol – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15102, CASH OR SURETY, $850, Court: RS MUNICIPAL COURT

GALLEGOS, GREGORY KYLE

Age: 20

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-06

Released: 2025-09-06

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (1-5 MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Windshields and Wipers – Obstructed View
    • Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • POSSESSION OR USE OF NICOTINE BY PERSON UNDER AGE OF 21
    • Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Provide Proof of Liability Coverage
    • Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Sell or Possession Prohibited when Possession Unlawful – Possess Alcohol
    • Status: PENDING, Bond: #15101, CASH OR SURETY, $2970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SOUTHER, MANDI DUREE

Age: 45

Address: SROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-06

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram -2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15100, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15100, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15100, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

EALEY, MICHAEL DOUGLAS

Age: 56

Address: FORT MYERS, FL

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-06

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Reckless Driving
    • Status: PENDING, Bond: #15103, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Divided Highways
    • Status: PENDING, Bond: #15103, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Prohibited Parking – Controlled-Access Highway
    • Status: PENDING, Bond: #15103, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Obedience to Traffic-Control Device
    • Status: PENDING, Bond: #15103, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15103, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BLUEMEL, STAN DAVID

Age: 58

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-06

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15104, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15104, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BLACK, ERIN ALEXIS

Age: 41

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-07

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Safely
    • Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • SEAT BELT: DRIVER
    • Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

