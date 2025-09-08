Sweetwater County Arrest Report for September 8, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

BLACK, ERIN ALEXIS

Age: 41

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-07

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Safely
    • Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • SEAT BELT: DRIVER
    • Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WEBER, LAURA OLGA

Age: 38

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-07

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: #15107, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Public Intoxication 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15108, CASH OR SURETY, $250, Court: GR MUNICIPAL COURT

BURRINGTON, MATTHEW L

Age: 45

Address:  SUTTON, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-07

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15109, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15109, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15109, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MILLER, MICHAEL C

Age: 47

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-07

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI of Alcohol .08 or Greater
    • Status: PENDING, Bond: #15110, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

