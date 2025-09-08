Sweetwater County Arrest Report for September 8, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BLACK, ERIN ALEXIS
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-07
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Safely
- Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- SEAT BELT: DRIVER
- Status: PENDING, Bond: #15105, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WEBER, LAURA OLGA
Age: 38
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-07
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: #15107, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Public Intoxication 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #15108, CASH OR SURETY, $250, Court: GR MUNICIPAL COURT
BURRINGTON, MATTHEW L
Age: 45
Address: SUTTON, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-07
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15109, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15109, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15109, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MILLER, MICHAEL C
Age: 47
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-07
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI of Alcohol .08 or Greater
- Status: PENDING, Bond: #15110, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.