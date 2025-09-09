Sweetwater County Arrest Report for September 9, 2025

Sweetwater County Arrest Report for September 9, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

ROGERS, JOSHUA RYAN

Age: 38

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking: 2025-09-08

Released: 2025-09-08

Type: HOLD FOR OTHER AGENCY

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15112, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER

MALONE, LINDA A

Age: 65

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-09

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
    • Status: PENDING, Bond: #15115, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MOORE, KRISTIE KAE

Age: 60

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-08

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15114, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15114, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #15114, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HEAVIN, JO ANN

Age: 20

Address: RELIANCE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-08

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Hit and Run Property Attended
    • Status: PENDING, Bond: #15113, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Reckless Driving
    • Status: PENDING, Bond: #15113, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT

JANWAY, TEYA

Age: 39

Address: ROBERTSON, WY

Booking Type: USMS HOLD

Booking Date: 2025-09-08

Arresting Agency: UCSO

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Wills, Trusts and What You Need

Wills, Trusts and What You Need

Adorable Adoptables: Gigi, Saint, and Dax

Adorable Adoptables: Gigi, Saint, and Dax

Sweetwater County Arrest Report for September 8, 2025

Sweetwater County Arrest Report for September 8, 2025

Sweetwater County Arrest Report for September 7, 2025

Sweetwater County Arrest Report for September 7, 2025