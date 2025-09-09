Sweetwater County Arrest Report for September 9, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
ROGERS, JOSHUA RYAN
Age: 38
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2025-09-08
Released: 2025-09-08
Type: HOLD FOR OTHER AGENCY
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15112, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
MALONE, LINDA A
Age: 65
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-09
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
- Status: PENDING, Bond: #15115, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MOORE, KRISTIE KAE
Age: 60
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-08
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15114, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
- Status: PENDING, Bond: #15114, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #15114, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HEAVIN, JO ANN
Age: 20
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-08
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Hit and Run Property Attended
- Status: PENDING, Bond: #15113, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Reckless Driving
- Status: PENDING, Bond: #15113, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT
JANWAY, TEYA
Age: 39
Address: ROBERTSON, WY
Booking Type: USMS HOLD
Booking Date: 2025-09-08
Arresting Agency: UCSO
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.