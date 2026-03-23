Sweetwater County Arrest Report – March 23, 2026

The following 74 individuals were booked into the Sweetwater County Detention Center on March 23, 2026.

Timothy David Gibson

Age56
AddressGREEN RIVER, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateMarch 23, 2026
Arresting AgencyGRPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
Damian Eduardo Granados

Age20
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeSENTENCED
Booking DateMarch 23, 2026
Arresting AgencySCSO
Scheduled ReleaseMarch 29, 2026

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
Jonathan Arthur Arambel

Age32
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateMarch 22, 2026
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Breach of Peace (WARRANT LONG FORM)
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest (WARRANT LONG FORM)
Jade Carder Winter Largent

Age21
AddressLYMAN, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateMarch 22, 2026
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PV)
Joseph William Gunderson

Age34
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateMarch 21, 2026
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 3rd+ Offense
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
  • Fleeing or Attempting to Elude Police Officers
  • Mufflers – Required
  • Reckless Driving
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
Matthew Eric Garwood

Age47
AddressWAMSUTTER, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateMarch 20, 2026
Arresting AgencySCSO

Charges:

  • Criminal Entry (WARRANT LONG FORM)
  • Criminal Trespass (WARRANT LONG FORM)
Mandeep Moun

Age29
AddressSACRAMENTO, CA
Booking TypeICE HOLD
Booking DateMarch 20, 2026
Arresting AgencyWHP

Charges:

  • ICE HOLD
John Lawrence Harmon

Age45
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateMarch 19, 2026
Arresting AgencySCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (BOND VIOLATION)
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
Kameron Mitchell Key

Age20
Booking TypeNWS HOLD
Booking DateMarch 19, 2026
Arresting AgencyNWS

No charges listed.

Timothy Thurston

Age56
Booking TypeNWS HOLD
Booking DateMarch 19, 2026
Arresting AgencyNWS

No charges listed.

Jennifer Luvae Zeluf

Age53
AddressOGDEN, UT
Booking TypeSENTENCED
Booking DateMarch 19, 2026
Arresting AgencySCSO
Scheduled ReleaseMarch 24, 2026

Charges:

  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense (REACT)
Seth Ray Prime

Age38
AddressHUDSON, WY
Booking TypeSENTENCED
Booking DateMarch 18, 2026
Arresting AgencyRSPD
Scheduled ReleaseApril 7, 2026

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
Saul Angel Felipe Perez

Age30
AddressLOUISVILLE, KY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateMarch 14, 2026
Arresting AgencySCSO

Charges:

  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
  • Driver's License – Required
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
Jayleigh Marie Olson

Age31
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeSENTENCED
Booking DateMarch 14, 2026
Arresting AgencyRSPD
Scheduled ReleaseApril 21, 2026

Charges:

  • Shoplifting-Conceals-1st Offense (WRNT FTA)
  • Unlawful Possession – Controlled Substance (WRNT PV)
Stephen Anthony Romero

Age52
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateMarch 14, 2026
Arresting AgencyWHP

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WARRANT LONG FORM)
Amron Jordan Wheeler

Age34
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateMarch 14, 2026
Arresting AgencyGRPD

Charges:

  • Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals (WRNT BOND VIOLATION)
Trenton Mark Greene

Age29
AddressGREEN RIVER, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateMarch 13, 2026
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (BOND VIOLATION)
Francisco Becerra Garcia

Age35
AddressOGDEN, UT
Booking TypeICE HOLD
Booking DateMarch 12, 2026
Arresting AgencyICE

No charges listed.

Xander Thomas Black

Age18
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateMarch 12, 2026
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury (BOND VIOLATION)
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
Armando Jesus Torres Medina

Age40
AddressSPRINGVILLE, UT
Booking TypeICE HOLD
Booking DateMarch 11, 2026
Arresting AgencyICE

No charges listed.

Martin Joseph Adams

Age37
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeSENTENCED
Booking DateMarch 9, 2026
Arresting AgencySCSO
Scheduled ReleaseApril 5, 2026

Charges:

  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: REQ'D FOR AN INTERLOCK RESTRICTED LICSENSE UNDER W.S. 31-7-402 – 2ND+ OFFENSE (REACT)
Travis Scott Warren

Age41
AddressGREEN RIVER, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateMarch 8, 2026
Arresting AgencyGRPD

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Threatens to Use a Drawn Deadly Weapon, 3 counts (WARRANT LONG FORM)
  • Domestic Battery – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
  • Child Abuse – Responsible for Child Welfare, Inflicts Physical Injury (WARRANT LONG FORM)
Chrisilla Ann Froats

Age45
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeSENTENCED WEEKEND RELEASE
Booking DateMarch 6, 2026
Arresting AgencySCSO
Scheduled ReleaseMarch 12, 2026

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
Jose Carbajal

Age35
Booking TypeICE HOLD
Booking DateMarch 5, 2026
Arresting AgencyICE

No charges listed.

Edvin Fuentes Lopez

Age20
Booking TypeICE HOLD
Booking DateMarch 5, 2026
Arresting AgencyICE

No charges listed.

Mohammad Emran Kohistani

Age26
Booking TypeICE HOLD
Booking DateMarch 5, 2026
Arresting AgencyICE

No charges listed.

Mohammad Sajad Kohistani

Age23
Booking TypeICE HOLD
Booking DateMarch 5, 2026
Arresting AgencyICE

No charges listed.

Alexis Luna Hernandez Luna

Age19
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeSENTENCED
Booking DateMarch 4, 2026
Arresting AgencySCSO
Scheduled ReleaseNovember 29, 2026

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense (REACT)
Joseph Leroy Seelen

Age44
AddressGREEN RIVER, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateMarch 4, 2026
Arresting AgencyGRPD

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
Veronica Renee Windom

Age39
AddressGREEN RIVER, WY
Booking TypeSENTENCED
Booking DateMarch 3, 2026
Arresting AgencySCSO
Scheduled ReleaseMay 1, 2026

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) – 3rd Offense Within 10 Years
Danasia Shiann Vermillion

Age35
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeSENTENCED WEEKEND RELEASE
Booking DateFebruary 19, 2026
Arresting AgencySCSO
Scheduled ReleaseMarch 21, 2026

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (REACT)
Sydney Nichol Willis

Age19
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateFebruary 19, 2026
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Property Destruction and Defacement – >$1000 (WRNT PV)
William Lawrence Flanders

Age35
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeSENTENCED TO WSP
Booking DateFebruary 16, 2026
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT PV)
Kevin Alan Hickson

Age30
AddressGREEN RIVER, WY
Booking TypeSENTENCED
Booking DateFebruary 12, 2026
Arresting AgencyRSPD
Scheduled ReleaseMay 21, 2026

Charges:

  • Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses (WRNT)
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (REACT)
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (REACT)
Heidi Rae Kerns

Age46
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateFebruary 11, 2026
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (BOND VIOLATION)
Ashley Dawn Bozarth

Age37
AddressGREEN RIVER, WY
Booking TypeSENTENCED
Booking DateFebruary 10, 2026
Arresting AgencySCSO
Scheduled ReleaseApril 24, 2026

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (REACT)
Joshawa Jack Weed

Age26
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateJanuary 31, 2026
Arresting AgencySCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
  • Fleeing or Attempting to Elude Police Officers
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (WRNT PV)
  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (WRNT PV)
Brandon Ray Isaacson

Age44
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeSENTENCED TO WSP
Booking DateJanuary 29, 2026
Arresting AgencySCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years (WRNT NCIC)
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233 (WARRANT LONG FORM)
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest (WARRANT LONG FORM)
  • Property Destruction and Defacement – < $1000 (WARRANT LONG FORM)
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane (WARRANT LONG FORM)
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense (WRNT PV)
Kiesha Marie Martinez

Age43
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateJanuary 26, 2026
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense (BOND VIOLATION)
Diane Kaye Garnier

Age47
AddressGREEN RIVER, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateJanuary 22, 2026
Arresting AgencyGRPD

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest (WRNT PV)
Dusty Lynn Craven

Age51
AddressWEST VALLEY, UT
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateJanuary 21, 2026
Arresting AgencyWHP

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WARRANT LONG FORM)
  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WARRANT LONG FORM)
  • Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses (WARRANT LONG FORM)
Travis Ryan Morvel

Age55
AddressOGDEN, UT
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateJanuary 20, 2026
Arresting AgencySCSO

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT PV)
Amanda Ashli Hall White

Age37
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateJanuary 18, 2026
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 2nd Offense Within 10 Years
  • Endangering Children – in Room, Dwelling, Vehicle with Methamphetamine (WRNT PV)
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense (WRNT PV)
Michael Wayne Simpson

Age59
AddressGREEN RIVER, WY
Booking TypeSENTENCED
Booking DateJanuary 7, 2026
Arresting AgencyGRPD
Scheduled ReleaseMay 9, 2026

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense (WRNT PV)
Brian Paul Eguade

Age41
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeSENTENCED
Booking DateJanuary 5, 2026
Arresting AgencySCSO
Scheduled ReleaseMay 29, 2026

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years (REACT)
Joshua Owen Brough

Age48
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateDecember 30, 2025
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Theft – > $1000 (WARRANT LONG FORM)
  • Forgery – Permit – Utters any Writing Known to be Forged (WARRANT LONG FORM)
James Domanic Rubeck

Age49
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateDecember 25, 2025
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Burglary (WARRANT LONG FORM)
  • Property Destruction and Defacement – < $1000 (WARRANT LONG FORM)
  • Simple Battery, 2 counts (WARRANT LONG FORM)
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
Cheyenne Trace Swett

Age34
AddressGRANGER, WY
Booking TypeSENTENCED TO WSP
Booking DateDecember 20, 2025
Arresting AgencySCSO

Charges:

  • Failure to Register as a Sex Offender Knowingly (WRNT BOND VIOLATION)
  • Exceed 80 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
Joseph Scott Basse Roark

Age30
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateDecember 12, 2025
Arresting AgencyRSPD
Scheduled ReleaseFebruary 21, 2026

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury (WARRANT LONG FORM)
  • Property Destruction and Defacement – >$1000 (WARRANT LONG FORM)
  • Property Destruction and Defacement – < $1000 (WARRANT LONG FORM)
  • Theft – > $1000 (WARRANT LONG FORM)
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
Anthony Nathan Trujillo

Age43
AddressWEST POINT, UT
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateDecember 12, 2025
Arresting AgencySCSO

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT)
Christopher Lee Anderson

Age36
AddressAURORA, CO
Booking TypeSENTENCED
Booking DateDecember 11, 2025
Arresting AgencySCSO
Scheduled ReleaseJune 20, 2026

Charges:

  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense (REACT)
Michael James Pacheco

Age57
AddressGREEN RIVER, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateDecember 3, 2025
Arresting AgencyGRPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense (WARRANT LONG FORM)
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PV)
Marley Loraine Reed

Age36
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeSENTENCED
Booking DateDecember 3, 2025
Arresting AgencyRSPD
Scheduled ReleaseMay 15, 2026

Charges:

  • Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
  • Driver's License – Required
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PV)
Joseph Michael Norris

Age52
AddressGREEN RIVER, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateNovember 29, 2025
Arresting AgencyGRPD
Scheduled ReleaseJanuary 20, 2026

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury (WARRANT LONG FORM)
  • Public Intoxication (REACT)
Joel Villanueva

Age45
AddressARBUCKLE, CA
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateNovember 26, 2025
Arresting AgencySCSO

No charges listed.

Evan William Worthington

Age23
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateNovember 23, 2025
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Possession, Manufacture, or Disposition of Deadly Weapon with Unlawful Intent (WARRANT LONG FORM)
  • Drunk in Public-1st Offense
  • Reckless Endangering – Uses Firearm (WARRANT LONG FORM)
Elizabeth Alene Schwanke

Age43
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeSENTENCED
Booking DateNovember 12, 2025
Arresting AgencySCSO
Scheduled ReleaseApril 26, 2026

Charges:

  • Fleeing or Attempting to Elude Police Officers (WRNT PV)
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (WRNT PV)
  • Drunk in Public-1st Offense (WRNT FTP)
Ramez Bolas

Age27
Booking TypeICE HOLD
Booking DateNovember 3, 2025
Arresting AgencyICE

No charges listed.

Le Yao

Age29
Booking TypeICE HOLD
Booking DateNovember 3, 2025
Arresting AgencyICE

No charges listed.

Pryce Allyn Skiles

Age18
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeSENTENCED TO WSP
Booking DateOctober 26, 2025
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
  • Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury (WARRANT LONG FORM)
Jorge Armando Ruiz

Age37
AddressGREEN RIVER, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateOctober 25, 2025
Arresting AgencySCSO

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer (WARRANT LONG FORM)
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) – 2nd Offense Within 10 Years (WARRANT LONG FORM)
  • Driver's License – Required (WARRANT LONG FORM)
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest (WARRANT LONG FORM)
Nicholas Bibian Maes

Age44
AddressGREEN RIVER, WY
Booking TypeSENTENCED
Booking DateOctober 11, 2025
Arresting AgencyGRPD
Scheduled ReleaseJuly 6, 2026

Charges:

  • DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving (WRNT FTA)
  • False Imprisonment (WRNT PV)
Jennifer Lynn Evans

Age40
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateSeptember 16, 2025
Arresting AgencyRSPD
Scheduled ReleaseApril 15, 2026

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTP)
  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WARRANT LONG FORM)
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233 (REACT)
Robert Gionni Lewis Duran

Age18
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateSeptember 3, 2025
Arresting AgencyWHP

Charges:

  • Theft – > $1000 (WARRANT LONG FORM)
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
Ronald Polk Giles

Age34
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeSENTENCED TO WSP
Booking DateSeptember 3, 2025
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Sexual Abuse of a Minor in the First Degree – Actor >= 16, Victim <13, 51 counts (WARRANT LONG FORM)
Lawrence Floyd Silva

Age55
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateSeptember 2, 2025
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Causes Bodily Injury with a Deadly Weapon (WARRANT LONG FORM)
  • Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses (WARRANT LONG FORM)
Austin Rees Kattan

Age21
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateAugust 16, 2025
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Intent and knowing cause bodlily injury to a peace officer (WARRANT LONG FORM)
  • Property Destruction and Defacement – >$1000 (WARRANT LONG FORM)
  • Simple Battery, 2 counts (WARRANT LONG FORM)
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest (WARRANT LONG FORM)
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
  • Duty to Stop Vehicle Where Accident Involves Damage to Attended Vehicle or Property
  • Overtaking on the Left – Safe Distance
Eric Shane Woodbeck

Age46
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateAugust 4, 2025
Arresting AgencySCSO
Scheduled ReleaseJuly 20, 2026

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense (BOND VIOLATION)
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense (WRNT PV)
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest (WRNT)
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT)
  • Fleeing or Attempting to Elude Police Officers (WRNT)
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest (WRNT)
Mindilyn Elizabeth Zekan

Age46
AddressGREEN RIVER, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateJuly 4, 2025
Arresting AgencyGRPD

Charges:

  • Property Destruction and Defacement – < $1000 (WARRANT LONG FORM)
Cameron Justin Agee

Age35
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeUSMS HOLD
Booking DateJuly 2, 2025
Arresting AgencyGRPD

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT)
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense (WARRANT LONG FORM)
  • Aggravated Fleeing or Attempting to Elude Police Officers-Bodily Injury (WARRANT LONG FORM)
  • Reckless Driving (WARRANT LONG FORM)
  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 1ST OFFENSE (WARRANT LONG FORM)
  • Entering or Crossing Roadway (WARRANT LONG FORM)
  • Unlawful Possession – Controlled Substance (WARRANT LONG FORM)
  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
John Chad Clingan

Age43
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateJune 25, 2025
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT)
  • Sexual Exploitation of Children – Possess Child Pornography, 16 counts (WARRANT LONG FORM)
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
Anthony Albert Kaumo

Age62
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeSENTENCED TO WSP
Booking DateJune 20, 2025
Arresting AgencyRSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT)
  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT)
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
Coltin Eugene Lindsey

Age34
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypeSENTENCED
Booking DateJune 1, 2025
Arresting AgencyWHP
Scheduled ReleaseApril 13, 2026

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
  • Driving While Cancelled, Suspended, Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PV)
Benjamin Joseph Lorenz

Age44
AddressROCK SPRINGS, WY
Booking TypePRE-TRIAL
Booking DateOctober 21, 2024
Arresting AgencySCSO

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT)
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
  • THEFT: DEPRIVE – UND $1000 (WRNT)

All individuals listed are presumed innocent until proven guilty in a court of law. Booking information is sourced from the Sweetwater County Detention Center public roster.

Scotts Bottom Fire Consumes 40 Acres, a Dozen Structures and Injures a Horse

Western Moves Budget Meeting Venue, Announces Cut Positions

Wylie Announces Bid for 3rd Term in Wyoming House

Rescue Flight Delivers Hope For Nine Dogs in Sweetwater County

