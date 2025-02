TRN Media Invites You to Test Your Knowledge in Super Bowl Trivia!

Are you a football fan? Think you know everything about the biggest game of the year? TRN Media is calling on all sports enthusiasts to take part in an exciting Super Bowl Trivia Challenge! Test your knowledge of Super Bowl history, legendary plays, MVPs, and unforgettable moments.

π˜“π˜π˜šπ˜›π˜Œπ˜• π˜π˜• π˜”π˜–π˜•π˜‹π˜ˆπ˜ π˜›π˜π˜™π˜–π˜œπ˜Žπ˜ π˜π˜™π˜π˜‹π˜ˆπ˜ π˜–π˜• 𝘌𝘈𝘊𝘏 π˜–π˜ π˜–π˜œπ˜™ π˜šπ˜›π˜ˆπ˜›π˜π˜–π˜•π˜š π˜π˜–π˜™ 𝘈 π˜šπ˜œπ˜—π˜Œπ˜™ π˜‰π˜–π˜žπ˜“ π˜›π˜™π˜π˜π˜π˜ˆ π˜˜π˜œπ˜Œπ˜šπ˜›π˜π˜–π˜• π˜ˆπ˜•π˜‹ π˜ π˜–π˜œ π˜Šπ˜ˆπ˜• π˜žπ˜π˜• 𝘈 π˜Šπ˜–π˜”π˜”π˜Œπ˜™π˜ˆπ˜›π˜π˜π˜Œ π˜Žπ˜ˆπ˜”π˜Œ π˜‹π˜ˆπ˜ π˜—π˜™π˜–π˜Žπ˜™π˜ˆπ˜” π˜ˆπ˜•π˜‹ 𝘈 π˜Žπ˜π˜π˜› π˜Šπ˜Œπ˜™π˜›π˜π˜π˜π˜Šπ˜ˆπ˜›π˜Œ π˜›π˜– π˜–π˜•π˜Œ π˜–π˜ π˜–π˜œπ˜™ π˜“π˜–π˜Šπ˜ˆπ˜“ π˜žπ˜ˆπ˜›π˜Œπ˜™π˜π˜•π˜Ž π˜π˜–π˜“π˜Œπ˜š.

Thank You to our Wonderful Sponsors:

The Hitching Post Restaurant and Saloon

Club 86

The Red Feather

The Green River Bowling Center

The Buckin’ Bar

The Embassy Tavern

Jimmy John’s

Super Bowl Trivia is brought to you by TRN Media, the parent company of The Radio Network and SweetwaterNOW.

