Two Sweetwater County Competitors Make NHSFR Short-Go

ROCK SPRINGS – The final go-round of the National High School Finals Rodeo (NHSFR) is tonight and two local kids have made it to the event.

Green River’s Jacob Cook is tied for 15th place in bareback riding, scoring 133. Farson-Eden’s Morgan Watts is in 13th for goat tying with a combined time of 15.67 in her two tries. These Sweetwater County competitors are seniors and this will be their last ride as high school competitors. Connor Weese was also a local Wyoming competitor out of Farson. Unfortunately, he did not make the final go. He had the second-best time overall on his first go with a 4.51 but got a penalty in his second go, knocking him out of competition.

The final performance starts at 7 p.m. tonight. Check out the top 20 of each event heading into the final go below.

2024 NHSFR RESULTS BY AVERAGE

Barrel Racing Average

(UT) Morgan Beckstrom, Spanish Fork, Utah, 34.1 (WY) Abagail Olson, Sheridan, 34.448 (NE) Tyley Sears, Valentine, Neb., 34.537 (NV) Brynn Barto, Winnemucca, Nev., 34.59 (TX) Riley Isbell, Salado, Texas, 34.601 (UT) Josey Madsen, Honeyville, Utah, 34.607 (ND) Kally Sorenson, Watford City, N.D., 34.635 (AU) Brandy Durbidge, Cushnie, Queensland, Aus., 34.744 (LA) Rylee Jo Maryman, St. Francisville, La., 34.794 (TX) Devin Young, Rosanky, Texas, 34.896 (AZ) Brylee Banning, Litchfield Park, Ariz., 34.955 (TX) Rhyan Brough, Stephenville, Texas, 35 (NV) Emma Garijo, Winnemucca, Nev., 35.062 (KS) Olivia Harland, Buffalo, Okla., 35.071 (OK) McKynlie Bowers, Woodward, Okla., 35.111 (NE) Hailey Witte, Crookston, Neb., 35.166 (CO) Jessy Pelloni, Meeker, Colo., 35.169 (SK) Harley Buchberger, Indian Head, Saskatchewan, Can., 35.195 (SD) Arina Haugen, Sturgis, S.D., 35.233 (WA) Ainsley Philippi, Hermiston, Ore., 35.239

Bareback Riding Average

(TX) Kash Loyd, Cleburne, Texas, 152.5 (OR) Sean Mahoney, Bend, Ore., 150 (MT) Azzy Lara, Columbia Falls, Mont., 149 (AL) Collin Roland, Childersburg, Ala., 146 (AB) Quaide Skjonsberg, Bluffton, Alberta, Can., 145 (MI) Blayn Hughston, McBain, Mich., 143 (OR) Brody Dent, Bend, Ore., 142 (ND) Carson Hildre, Velva, N.D., 141 (AB) Clay Greenslade, Rocky View County, Alberta, Can., 137 (TN) Owen Prince, Humboldt, Tenn., 137 (AZ) Braylon Johnson, Prescott, Ariz., 136 (CO) Tucker Jacobson, Pagosa Springs, Colo., 135 (UT) Daxtyn Feild, Roosevelt, Utah, 134 (ND) TJ Andrews, Bowman, N.D., 134 (UT) Westin Simpson, Heber City, Utah, 133 (WY) Jacob Cook, Green River, 133 (ND) Will DeMontigny, Dunseith, N.D., 132 (NE) Koltdyn Heath, Minden, Neb., 131 (WA) Duke Hanson, Otis Orchards, Wash., 129 (WA) Peyton Robinson, Prosser, Wash., 129 (UT) Braunson Sims, Evanston, 129 (CA) Cody Hill, Jr., Dobbins, Calif., 129 (NE) Tanner Olson, Gordon, Neb., 129

Boys Cutting Average

(TN) Cody Gann, Leighton, Ala., 300 (AR) Cooper Yarbro, Oxly, Mo., 296 (OK) Drew Sherrerd, Wayne, Okla., 295 (TX) Ruff Graham, Merkel, Texas, 293.5 (CO) Parker Ralston, Collbran, Colo., 292 (UT) Carson Hale, Grantsville, Utah, 291 (SD) Gabe Glines, Smithwick, S.D., 291 (AB) Joel Evans, High River, Alberta, Can., 288 (ID) Briggs Matthews, Oakley, Idaho, 287 (NM) Justin Anaya, Stanley, N.M., 286 (NM) Tate White, Edgewood, N.M., 285 (TX) Dakota West, Brenham, Texas, 285 (ID) Rhett Brackett, Kimberly, Idaho, 285 (MS) Eli McDonald, Carthage, Miss., 284.5 (NE) Alex Hathaway, Pender, Neb., 284 (UT) Austin Denton, Sterling, Utah, 283.5 (CA) Hayden Taylor, Live Oak, Calif., 283 (CA) Cooper McWhorter, Fortuna, Calif., 282.5 (AZ) River Parsons, Marana, Ariz., 281 (MT) Ryatt Fraser, Hysham, Mont., 280

Breakaway Roping Average

(KS) Baylee Barker, Atlanta, Kan., 5.04 (MS) Kenna Graves, Poplarville, Miss., 5.38 (SD) Arina Haugen, Sturgis, S.D., 5.66 (FL) Courtney Carbajal, New Smyrna Beach, Fla., 5.7 (CO) Macklynn Greenhalgh, Delta, Colo., 5.88 (WY) Hadley Thompson, Yoder, 5.97 (AZ) Dallas Jo Keenan, San Tan Valley, Ariz., 6.27 (AZ) Hannah Fullmer, Logandale, Nev., 6.27 (NE) Reagan McIntyre, Grand Island, Neb., 6.31 (NM) Addison Kinser, Capitan, N.M., 6.39 (OR) Addison Klementis, Molalla, Ore., 6.55 (SK) Macie-Rae Warken, Coronach, Saskatchewan, Can., 6.61 (LA) Aubrey Habbit, Youngsville, La., 6.77 (NC) Emma Reynolds, Central, S.C., 6.83 (SD) Kelsi Costello, Newell, S.D., 6.96 (LA) Grace Dubois, Church Point, La., 7.02 (ND) CeeJay Bohmbach, Stanley, N.D., 7.09 (OR) Laney Moore, Powell Butte, Ore., 7.3 (OK) Bleu Hall, Okmulgee, Okla., 7.57 (NY) Summerlin O’Neill, Goshen, , 7.68

Bull Riding Average

(UT) Dalton Allred, Cleveland, Utah, 151.5 (WY) Brenson Bartlett, Cheyenne, 147 (LA) Luke Simon, Rayne, La., 145.5 (OK) Ethan Winckler, Winnie, Texas, 145.5 (TX) John Crimber, Sunset, Texas, 144.5 (TX) Jack Mitchell, Weatherford, Texas, 144 (KS) Jace Hensley, Paola, Kan., 142 (MN) Tucker Riley, Dalbo, Minn., 140.5 (MD) Nic Jackson, Upper Marlboro, Md., 133 (NE) Cooper Kerner, Sutherland, Neb., 127 (NM) Noah Gonzales, Edgewood, N.M., 124 (MX) Cristian Cruz, Polotitlan, Mexico, 107 (NE) Sutton Schrunk, Valentine, Neb., 86 (MT) JR Harrell, Toston, Mont., 82.5 (MT) Tahj Wells, Browning, Mont., 82 (CA) Macoy Attebury, Springville, Calif., 81 (VA) Clay Guiton, Cherryville, N.C., 80.5 (NE) Grady Gorwill, Hyannis, Neb., 79 (MI) Trace Scarlavai, White Cloud, Mich., 78 (MO) Wyatt Black, Carthage, Mo., 78 (IA) Lane Leeper, Leon, Iowa, 78

Girls Cutting Average

(TN) Lily Erwin, Lady Lake, Fla., 299 (TX) Mattie Coberly, Hereford, Texas, 297 (TX) Preslie Green, Perrin, Texas, 296 (MO) Anna Martin, Steelville, Mo., 294 (NE) Brooke Forre, Newman Grove, Neb., 293 (UT) Audrey Tree, Payson, Utah, 290.5 (ID) Torrey Glaser, Elko, Nev., 289.5 (TX) Haylee King, Cisco, Texas, 289 (CA) Olivia Damm, Hollister, Calif., 288 (MO) Emma Martin, Steelville, Mo., 287 (CO) Maci York, Wellington, Colo., 287 (CA) Betty Branquinho, Oakdale, Calif., 287 (WY) Adeline Norstegaard, Gillette, 285.5 (ID) Celie Davis, Adrian, Ore., 285.5 (MS) Styles Smith, Sumrall, Miss., 285 (WY) Baliegh Lane, Huntley, 284.5 (CA) Haley Templeton, Red Bluff, Calif., 284 (NE) Gracyn Hicks, Burwell, Neb., 284 (NE) Remi Wells, Central City, Neb., 283 (WA) Addie Schneider, Davenport, Wash., 282 (KS) Hope Miller, Madison, Kan., 282 (UT) Peyton Anderson, Eagle Mountain, Utah, 282 (AU) Imogen Randell, Lurg, Aus., 282 (AU) Claudia Johnstone, Rockhampton, Queensland, Aus., 282

Goat Tying Average

(TX) Drew Ellen Stewart, Normangee, Texas, 13.9 (NM) Wacey Trujillo, Los Alamos, N.M., 14.45 (WY) Hadley Thompson, Yoder, 14.9 (CO) Brooke Bruner, Parker, Colo., 15.02 (NE) Laney Hoier, Herman, Neb., 15.05 (AB) Faith Lundberg, Nanton, Alberta, Can., 15.25 (AZ) Bailey Girvin, Flagstaff, Ariz., 15.31 (UT) Ellie Thompson, Kamas, Utah, 15.43 (ID) Hailey Gibbs, Riverside, Utah, 15.48 (CA) Kendra Deskovick, Ramona, Calif., 15.52 (AZ) Lakyn Melton, Buckeye, Ariz., 15.62 (TX) Kenna Thomas, Early, Texas, 15.63 (WY) Morgan Watts, Eden, 15.67 (LA) Allie Calcote, Sugartown, La., 15.83 (KS) Mylee Modlin, Blanchard, Okla., 15.85 (IA) Emma Poppens, Larchwood, Iowa, 16.11 (UT) Maklee Woolstenhulme, Oakley, Utah, 16.14 (MO) Addyson Derr, Paola, Kan., 16.15 (LA) Makayla Stelly, Sulphur, La., 16.44 (WA) Kylie Stewart, Royal City, Wash., 16.46

Pole Bending Average

(ND) Zoey Wagoner, Arnegard, N.D., 39.082 (AB) Kasha Borsy, High River, Alberta, Can., 39.894 (NV) Emma Garijo, Winnemucca, Nev., 40.133 (WY) Caitlin Moore, Wright, 40.285 (OK) Kaden Burger, Pauls Valley, Okla., 40.78 (TX) Drew Ellen Stewart, Normangee, Texas, 40.801 (IN) Rhylan Morgan, Muncie, Ind., 40.809 (ND) Kinley Follman, Towner, N.D., 40.921 (SK) Tyra Kmita, Weyburn, Saskatchewan, Can., 40.976 (AZ) Brylee Banning, Litchfield Park, Ariz., 40.987 (MT) Ella Begger, Townsend, Mont., 41.029 (SD) Arina Haugen, Sturgis, S.D., 41.037 (WY) Abby Millburg, Gillette, 41.111 (TX) Mia Janosky, Bleiblerville, Texas, 41.144 (ID) Jada Edstrom, Rexburg, Idaho, 41.169 (NE) Maci Herrington, Bassett, Neb., 41.217 (OK) Merrick Moyer, Woodward, Okla., 41.238 (KY) Katie Branham, Scottsville, Ky., 41.449 (WA) Morgan McGuire, Pateros, Wash., 41.544 (OK) Cassidy Evans, Fort Supply, Okla., 41.546

Reined Cow Horse Average

(CO) Landri Lisac, Pueblo, Colo., 885 (NV) Marinna Mori, Tuscarora, Nev., 882.5 (ID) Sierra Telford, Caldwell, Idaho, 875.5 (TX) Quincy Probst, Wallsburg, Utah, 872.5 (AZ) Ruby Robbins, Brawley, Calif., 870 (CA) Betty Branquinho, Oakdale, Calif., 870 (CO) Parker Ralston, Collbran, Colo., 868 (NV) Natalie Mori, Paradise Valley, Nev., 866.5 (UT) Whitley Hughes, Beaver, Utah, 866 (ID) Sloan McFarlane, Wilder, Idaho, 865.5 (CA) Brett Pura, Hollister, Calif., 865 (OR) Ty Duarte, Beatty, Ore., 864.5 (MT) Walker Story, Martinsdale, Mont., 864 (HI) Elizabeth Miranda, Kula, Hawaii, 863.5 (SD) Chase Brunsch, Pine Ridge, S.D., 863 (OK) Pake Bell, Maysville, Okla., 862 (HI) Emily Coflin, Pukalani, Hawaii, 853.5 (NM) Ellie Powell, Mesilla Park, N.M., 853 (ID) Jayden Janson, Kuna, Idaho, 725 (AZ) Ketch Kelton, Mayer, Ariz., 581.5

Saddle Bronc Average

(OR) Shane Scott, Molalla, Ore., 161 (MI) Treg Huver, Nashville, Mich., 148.5 (AB) Holden Atkinson, Black Diamond, Alberta, Can., 146 (IA) Jett Williams, Clarinda, Iowa, 144 (MT) Caiden Gray, Miles City, Mont., 144 (IA) Lane Leeper, Leon, Iowa, 143.5 (UT) Trygg Madsen, Morgan, Utah, 143 (NC) Connor Brumley, Mocksville, N.C., 141 (LA) Wyatt LaVergne, Sulphur, La., 139.5 (WA) KDyn Cooper, Prosser, Wash., 139 (NM) Monte Faulkner, Los Ojos, N.M., 138 (OH) Spur Montag, Aliquippa, Pa., 138 (TX) Jase Stout, Decatur, Texas, 136 (UT) Cooper Sagers, Rush Valley, Utah, 135 (UT) Gage Rydalch, Stockton, Utah, 133 (CO) Colt Lewis, Pagosa Springs, Colo., 132 (FL) Sutton Avedisian, Kenansville, Fla., 130.5 (AU) Cade Ferguson, Cloncurry, Queensland, Aus., 129 (NE) Cooper Fay, Valentine, Neb., 129 (OR) Justin England, Powell Butte, Ore., 128

Steer Wrestling Average

(NE) Dawson Doggett, Callaway, Neb., 9.67 (WI) Walker Goffard, Berlin, Wis., 9.81 (OR) Cache Montgomery, La Pine, Ore., 11.28 (ND) Hadly Erickson, Almont, N.D., 11.9 (SD) Kade Odens, Scotland, S.D., 12.03 (NE) Carson Cooksley, Valentine, Neb., 12.49 (CO) Casen Pridemore, Salida, Colo., 12.63 (WY) Colson Myers, Buffalo, 13.05 (MO) Jake Holmes, Mulberry, Kan., 13.28 (SD) Quinn Moon, Creighton, S.D., 14.44 (SD) Treyvan Talsma, Springfield, S.D., 14.93 (NE) Wyatt Reichenberg, Harrisburg, Neb., 15.38 (AZ) Ketch Kelton, Mayer, Ariz., 15.48 (PA) Birch Harvey, Beaver Springs, Pa., 15.85 (OH) Owen Gardner, Caldwell, Ohio, 16.2 (KS) Ryder Dent, Brookville, Kan., 16.57 (WA) Reece Kane, Wilson Creek, Wash., 17.55 (WY) Trenton Sheehan, Rozet, 17.85 (CA) Casey Huston, Kelseyville, Calif., 19.26 (UT) Dax Hunt, Enterprise, Utah, 19.45

Team Roping Average

(AZ) Ketch Kelton, Mayer, Ariz., Denton Dunning, Surprise, Ariz., 12.31 (AR) Sanders McElroy, Mountain View, Ark., Scout McElroy, Mountain View, Ark., 12.85 (SK) Trey Nowosad, Clandonald, Alberta, Can., Kavis Drake, Moose Jaw, Saskatchewan, Can., 15.11 (NV) Jace Jepson, Las Vegas, Nev., Kade McKnight, Fernley, Nev., 15.15 (CA) Sadie Grant, Santa Maria, Calif., Ross Rivera, Terra Bella, Calif., 16 (NV) Jarrett Peek, Fallon, Nev., Wyatt Peek, Fallon, Nev., 16.02 (NV) Blake VanStavern, Lincoln, Calif., Noah Williams, Schurz, Nev., 16.94 (SD) Rance Bowden, Belle Fourche, S.D., Sern Weishaar, Belle Fourche, S.D., 17.22 (SK) McCoy Munteanu, Gravelbourg, Saskatchewan, Can., Kelson McCuaig, Bengough, Saskatchewan, Can., 17.39 (NM) Lyvan Gonzalez, Hobbs, N.M., Cason Hatley, Hobbs, N.M., 18.37 (OH) Jaelee Winkleman, Pleasant City, Ohio, Addi Rae Webb, Oberlin, Ohio, 19.98 (ID) Case Kerr, Afton, Ryder Kerr, Afton, 19.99 (NE) Cayson Johnston, Stapleton, Neb., Reese Swanson, Arthur, Neb., 21.94 (AB) Clancy Squair, Clyde, Alberta, Can., Colt Van Straten, Stettler, Alberta, Can., 22.04 (AZ) Cole Hubbell, Patagonia, Ariz., Cade Hubbell, Patagonia, Ariz., 22.91 (IN) Colton Whittymore, Brownstown, Ind., Dalton Husband, Huntington, Ind., 24.29 (SD) Sidney Johnson, Sisseton, S.D., Keylee Zancanella, Aurora, S.D., 25.79 (KS) Kale Roark, Guymon, Okla., Eli Penrod, Moscow, Kan., 26.04 (AB) Rance Coates, Olds, Alberta, Can., Steele Duncan, Athabasca, Alberta, Can., 26.33 (NM) Walker Dennis, Portales, N.M., Treyden Gonzales, Seboyeta, N.M., 29.01

Tie-Down Roping Average