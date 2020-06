UPDATE: Local Restaurants, Bars, Breweries: NOW OPEN

We’re excited to hear that many local business owners have been able to re-open store fronts and begin serving the community in a (more) normal fashion.

Here is a list of restaurants, bars and breweries that are now open to the public.

NOW OPEN

Marty’s Gastropub | Rock Springs | 307-382-6400 | Open for Dine-In

Online Menu | Hours

*Alcohol must be paid for using a debit or credit card over the phone.

Sonic Drive-In | Rock Springs | (307) 362-1960 | Open for Dine-In

Online Menu | Hours

Advertisement - Story continues below...

Taco Time | Rock Springs – Elk Street | 307-382-3501 | Open for Dine-In

Online Menu | Hours

Taco Time | Rock Springs – Dewar Drive |(307) 362-1634 | Open for Dine-In

Online Menu | Hours

Taco Time | Green River |(307) 875-2257 | Open for Dine-In

Online Menu | Hours

Quiznos | Rock Springs | (307) 362-6485 | Open for Dine-In

Online Menu | Hours | Order Online!

Fiesta Guadalajara | Rock Springs | (307) 382-7147 l Open for Dine-In

Online Menu | Hours

Sidekicks Book & Wine Bar | Rock Springs | (307) 389-9727 l Open for Dine-In

Hours | Info

White Mtn. Mining | Rock Springs | (307) 382-5265 | Open for Dine-In

Online Menu | Hours

Chill Grill | (307) 362-9000 | Open for Dine-In

Boschetto’s | (307) 382-2350 | Open for Dine-In

Broadway Burger | (307) 362-5858 | Open for Dine-In

Buckin’ Coffee | (307) 371-2655 | Open for Dine-In

Dickies Barbecue |(307) 382-7427 | Open for Dine-In

Eve’s | (307) 522-5756 | Open for Dine-In

Cowboy Donuts | (307) 362-3400 | Open for Dine-In

Dominos Pizza | (307) 362-4242 | Open for Dine-In

Jimmy Johns | (307) 362-1116 | Open for Dine-In

Joe’s Liquor & Bar | (307) 382-9816 | Open for Dine-In

JoGeee’s Juice Bar | (307) 352-9400 | Open for Dine-In

King Buffet | (307) 382-3282 | Open for Dine-In

Lew’s Restaurant | (307) 382-9894 | Open for Dine-In

Pizza Hut – Gateway Blvd | (307) 875-2020 | Open for Dine-In

Pizza Hut – Power House Rd | (307) 382-7711 | Open for Dine-In

Sapporo Japanese Steakhouse | (307) 382-0680 | Open for Dine-In

Wonderful House | (307) 382-8800 | Open for Dine-In

Bird’s Nest Restaurant | (307) 466-2013 | Open for Dine-In

Dominos Pizza | (307) 875-2020 | Open for Dine-In

Staci Ann’s Cafe | (307) 922-8670 | Open for Dine-In

24 Hour C-Store & Catering | (307) 362-8711 | Open for Dine-In

Applebee’s Grill + Bar | (307) 362-0200 | Open for Dine-In

Bitter Creek Brewing | (307) 362-4782 | Open for Dine-In

Coal Train Coffee Depot | (307) 362-6628 | Open for Dine-In

Cowboy Crepes | (307) 362-6299 | Open for Dine-In

Grub’s Drive In | (307) 362-6634 | Open for Dine-In

Loaf N’ Jug/Subway – College Hill | (307) 362-2685 | Open

Log Inn | (307) 382-0091 | Open for Dine-In

McDonald’s – Elk St. | (307) 362-8883 | Open for Dine-In

McDonald’s – Sunset Blvd. | (307) 382-3080 | Open for Dine-In

Remedies Grill | (307) 362-6691 | Open for Dine-In

Renegade Cafe | (307) 362-3052 | Open for Dine-In

Square State Brewing | (307) 362-6159 | Open

Arctic Circle | (307) 875-4582 | Open for Dine-In

China Garden | (307) 875-3259 | Open for Dine-In

Get Real Coffee | (307) 871-9874 | Open for Dine-In

Hitching Post | (307) 875-2246 | Open for Dine-In

McDonald’s | (307) 875-7868 | Open for Dine-In

MiCasita | (307) 875-6425 | Open for Dine-In

Penny’s Diner | (307) 875-3500 | Open for Dine-In

Stellar Coffee | (307) 871-9514 | Open for Dine-In

Crazy Ate Cafe & Steakhouse | Mtn. View | (307) 782-7455 | Open for Dine-In

Farson Mercantile | Farson | (307) 273-9511 | Open for Dine-In

Sweet Water Smoke | Farson | (307) 273-3033 | Open for Dine-In

The Bench at the Marbleton Inn | Big Piney | (307) 276-4745 l Open for Dine-In

Don’t see your business on this list? Fill out the FORM HERE and we will add it to the list!