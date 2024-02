UW Announces Fall 2023 Dean’s and Dean’s Freshman Honor Roll Students from Sweetwater County

LARAMIE – The University of Wyoming lists the following students from Sweetwater County on the 2023 fall semester academic Dean’s and Dean’s Freshman Honor Rolls.

The honor rolls consist of regularly enrolled undergraduates above freshman standing who earned a 3.4 or better grade-point average, and freshmen who have earned a 3.25 or better grade-point average. To be eligible, students must have been enrolled for a minimum of 12 credit hours taken for letter grades. Students are:

Green River

Delaina F. Becenti

Sydney G. Beutel

Nina Marie Dodd

Shania Flores

Thomas A. Harvey

Kiyona Howard

Parker O. Kalan

Kaylee A. Lundgren

Darica Danielle Meeks

Adrienne Merrick

Cherylann R. Moritz

Kaycee M. Olsen

Jenna M. Robertson

Olivia L. Sheets

Cassidy J. Smothers

Ashton David Walther

Aurora J. Wiekhorst

MirandaJay M. Wright

Advertisement - Story continues below...

Rock Springs

Hadley M. Banks

Alyx Bolton

Isabelle Viola Branch

Rhys Brandt

Ashlynn Butcher

Felicia G. Chambers

Elizabeth G. Cozzens

Kelsey Crockett

Shane Ellison

Alexandra J. Erramouspe

Elizabeth Hamilton

Karson M. Hansen

Emily Hudson

Alison A. Jensen

Alexia Kolb

Micheal R. Kozlowski

Delaney E. Lew

Daryn G. Macy

Mikayla Maes

Angel Maldonado

Cade R. Maynard

Emmely Monzon

Quinton James Murcray

Joshua Patterson

Brittany Pope

Erin Julia Poyer

Jayden Robison

Carter D. Rosette

Andrew Skorcz

Riley Brooke Skorcz

Alyssa Smith

Hadley Swedlund

Emily M. Taucher

Paola Terrazas Olmedo

Jenavieve Braye Tozzi

Zachary Tranchitella

Gabriel Villalobos

Justice Vugrinec

Tyler R. Wallendorff

Isabelle D. Wasseen