Weather Forecast for Friday, August 29, 2025

Friday: Mostly sunny, with a high near 75. Light west southwest wind becoming west northwest 5 to 10 mph in the morning.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 48. West wind 5 to 10 mph becoming light and variable after midnight.

Saturday: Sunny, with a high near 78. Calm wind becoming west northwest 5 to 8 mph in the afternoon.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 48. West northwest wind 5 to 7 mph becoming calm after midnight.

Sunday: Sunny, with a high near 80. Calm wind becoming north around 5 mph in the afternoon.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 49.

Labor Day: Sunny, with a high near 82.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 50.

Tuesday: Sunny, with a high near 83.

Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 51.

Wednesday: Sunny, with a high near 80.

