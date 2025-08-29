Weather Forecast for Friday, August 29, 2025

Friday: Mostly sunny, with a high near 75. Light west southwest wind becoming west northwest 5 to 10 mph in the morning.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 48. West wind 5 to 10 mph becoming light and variable after midnight.
Saturday: Sunny, with a high near 78. Calm wind becoming west northwest 5 to 8 mph in the afternoon.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 48. West northwest wind 5 to 7 mph becoming calm after midnight.
Sunday: Sunny, with a high near 80. Calm wind becoming north around 5 mph in the afternoon.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 49.
Labor Day: Sunny, with a high near 82.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 50.
Tuesday: Sunny, with a high near 83.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 51.
Wednesday: Sunny, with a high near 80.