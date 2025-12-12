Weather Forecast for Friday, December 12, 2025

Friday: Mostly sunny, with a high near 53. Breezy, with a west wind 8 to 15 mph, with gusts as high as 23 mph.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 31. West southwest wind around 11 mph.

Saturday: Sunny, with a high near 52. West wind 9 to 13 mph, with gusts as high as 20 mph.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 24. West southwest wind around 5 mph becoming calm in the evening.

Sunday: Mostly sunny, with a high near 50. Light southwest wind.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 23.

Monday: Sunny, with a high near 49.

Monday Night: Partly cloudy, with a low around 29.

Tuesday: Mostly sunny, with a high near 52.

Tuesday Night: Mostly cloudy, with a low around 32.

Wednesday: A slight chance of rain and snow. Partly sunny, with a high near 49. Breezy.

