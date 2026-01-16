Weather Forecast for Friday, January 16, 2026

Friday: Mostly sunny, with a high near 37. Breezy, with a west northwest wind 8 to 15 mph, with gusts as high as 24 mph.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 15. West northwest wind 8 to 13 mph, with gusts as high as 20 mph.
Saturday: Sunny, with a high near 41. West wind 7 to 13 mph, with gusts as high as 21 mph.
Saturday Night: Clear, with a low around 20. West southwest wind 6 to 9 mph.Sunday: Sunny, with a high near 46. West southwest wind 5 to 10 mph, with gusts as high as 20 mph.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 15.
M.L.King Day: Sunny, with a high near 40.
Monday Night: Clear, with a low around 16.T
uesday: Sunny, with a high near 46.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 19.
Wednesday: Mostly sunny, with a high near 46.