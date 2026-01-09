Weather Forecast for Friday, January 9, 2026

Friday: Sunny, with a high near 29. Wind chill values as low as -5. Breezy, with a west wind 11 to 18 mph, with gusts as high as 28 mph.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 15. West wind 10 to 14 mph, with gusts as high as 22 mph.
Saturday: Sunny, with a high near 36. Breezy, with a west wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 25 mph.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 14. West wind 5 to 7 mph becoming calm in the evening.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 40. Calm wind becoming west around 5 mph in the afternoon.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 16.
Monday: Mostly sunny, with a high near 43.
Monday Night: Mostly cloudy, with a low around 22.
Tuesday: Partly sunny, with a high near 46.
Tuesday Night: Mostly cloudy, with a low around 24.
Wednesday: Mostly sunny, with a high near 47.