Weather Forecast for Friday, January 9, 2026

Friday: Sunny, with a high near 29. Wind chill values as low as -5. Breezy, with a west wind 11 to 18 mph, with gusts as high as 28 mph.

Friday Night: Mostly clear, with a low around 15. West wind 10 to 14 mph, with gusts as high as 22 mph.

Saturday: Sunny, with a high near 36. Breezy, with a west wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 25 mph.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 14. West wind 5 to 7 mph becoming calm in the evening.

Sunday: Mostly sunny, with a high near 40. Calm wind becoming west around 5 mph in the afternoon.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 16.

Monday: Mostly sunny, with a high near 43.

Monday Night: Mostly cloudy, with a low around 22.

Tuesday: Partly sunny, with a high near 46.

Tuesday Night: Mostly cloudy, with a low around 24.

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 47.

Related Articles

Sweetwater Library Events In January

Green River Woman Identified as Victim in Fatal House Fire

Westbound Bitter Creek Rest Area Reopens

Weather Forecast for Thursday, January 8, 2026

