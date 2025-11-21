Weather Forecast for Friday, November 21, 2025

Weather Forecast for Friday, November 21, 2025

Friday: Isolated showers before 8am. Areas of fog before 8am. Otherwise, cloudy, then gradually becoming mostly sunny, with a high near 48. Calm wind becoming west around 6 mph in the morning. Chance of precipitation is 20%.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 26. South southwest wind 3 to 5 mph.

Saturday: Mostly sunny, with a high near 47. Southwest wind 3 to 5 mph.

Advertisement - Story continues below...

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 22. Calm wind.

Sunday: Mostly sunny, with a high near 46. Calm wind becoming west 5 to 8 mph in the afternoon.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 25.

Monday: Mostly sunny, with a high near 46. Breezy.

Monday Night: Partly cloudy, with a low around 19.

Tuesday: Mostly sunny, with a high near 37.

Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 17.

Wednesday: Partly sunny, with a high near 39.

Related Articles

Clevenger Addresses Rumors About Possible Move to North Carolina

Clevenger Addresses Rumors About Possible Move to North Carolina

Last Mass at Saints Cyril Church Marks 100th Anniversary

Last Mass at Saints Cyril Church Marks 100th Anniversary

WYDOT Increases Speed Limit in Westbound I-80 Tunnel

WYDOT Increases Speed Limit in Westbound I-80 Tunnel

BLM Plans Prescribed Burn North of Dutch John

BLM Plans Prescribed Burn North of Dutch John