Weather Forecast for Friday, November 21, 2025

Friday: Isolated showers before 8am. Areas of fog before 8am. Otherwise, cloudy, then gradually becoming mostly sunny, with a high near 48. Calm wind becoming west around 6 mph in the morning. Chance of precipitation is 20%.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 26. South southwest wind 3 to 5 mph.
Saturday: Mostly sunny, with a high near 47. Southwest wind 3 to 5 mph.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 22. Calm wind.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 46. Calm wind becoming west 5 to 8 mph in the afternoon.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 25.
Monday: Mostly sunny, with a high near 46. Breezy.
Monday Night: Partly cloudy, with a low around 19.
Tuesday: Mostly sunny, with a high near 37.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 17.
Wednesday: Partly sunny, with a high near 39.