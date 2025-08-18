Weather Forecast for Monday, August 18, 2025

Monday: Sunny, with a high near 88. Calm wind becoming west around 6 mph in the afternoon.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 52.

Tuesday: Sunny, with a high near 90.

Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 53.

Wednesday: Sunny, with a high near 92.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 54.

Thursday: Sunny, with a high near 92.

Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 57.

Friday: A slight chance of showers and thunderstorms. Mostly sunny, with a high near 89.

