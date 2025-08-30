Weather Forecast for Saturday, August 30, 2025

Saturday: Sunny, with a high near 78. Calm wind becoming west northwest 5 to 8 mph in the afternoon.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 48. West northwest wind 5 to 7 mph becoming calm after midnight.
Sunday: Sunny, with a high near 79. Calm wind becoming north northwest around 5 mph in the afternoon.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 48. Calm wind becoming east around 6 mph.
Labor Day: Sunny, with a high near 82. Calm wind becoming north around 5 mph in the afternoon.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 50.
Tuesday: Sunny, with a high near 82.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 51.
Wednesday: A slight chance of showers and thunderstorms. Sunny, with a high near 80.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 49.
Thursday: Sunny, with a high near 78.