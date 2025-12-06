Weather Forecast for Saturday, December 6, 2025

Saturday: A 20 percent chance of snow showers before 11am. Cloudy, then gradually becoming mostly sunny, with a high near 40. Windy, with a west wind 17 to 25 mph, with gusts as high as 37 mph.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 23. Breezy, with a west wind 14 to 17 mph, with gusts as high as 28 mph.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 38. West wind 10 to 14 mph, with gusts as high as 23 mph.
Sunday Night: Mostly cloudy, with a low around 24. West wind around 10 mph.
Monday: Partly sunny, with a high near 42. Breezy, with a west wind 11 to 16 mph, with gusts as high as 26 mph.
Monday Night: Mostly cloudy, with a low around 26.
Tuesday: Mostly cloudy, with a high near 47. Breezy.
Tuesday Night: A slight chance of rain and snow showers. Mostly cloudy, with a low around 32. Breezy. Chance of precipitation is 20%.
Wednesday: A slight chance of rain and snow showers. Mostly cloudy, with a high near 48. Breezy.
Wednesday Night: Mostly cloudy, with a low around 35. Breezy.
Thursday: Mostly sunny, with a high near 50. Breezy.