Weather Forecast for Saturday, January 10, 2026

Saturday: Sunny, with a high near 36. Breezy, with a west wind 8 to 16 mph, with gusts as high as 24 mph.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 14. West wind 5 to 7 mph becoming calm in the evening.

Sunday: Mostly sunny, with a high near 41. Calm wind becoming west around 5 mph.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 16. Calm wind.

Monday: Mostly sunny, with a high near 47. Light west southwest wind becoming west 6 to 11 mph in the morning. Winds could gust as high as 20 mph.

Monday Night: Mostly cloudy, with a low around 24.

Tuesday: Partly sunny, with a high near 47. Breezy.

Tuesday Night: Mostly cloudy, with a low around 25.

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 49.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 23.

Thursday: Sunny, with a high near 47. Breezy.

