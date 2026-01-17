Weather Forecast for Saturday, January 17, 2026

Saturday: Sunny, with a high near 39. West wind 8 to 14 mph, with gusts as high as 20 mph.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 20. West wind 7 to 10 mph.
Sunday: Sunny, with a high near 44. West northwest wind 6 to 13 mph, with gusts as high as 21 mph.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 12. West northwest wind 5 to 7 mph becoming calm after midnight.
M.L.King Day: Sunny, with a high near 41. Light west northwest wind increasing to 5 to 10 mph in the morning.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 15.
Tuesday: Sunny, with a high near 47.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 20.
Wednesday: Sunny, with a high near 49.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 20.
Thursday: Mostly sunny, with a high near 46.