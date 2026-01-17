Weather Forecast for Saturday, January 17, 2026

Saturday: Sunny, with a high near 39. West wind 8 to 14 mph, with gusts as high as 20 mph.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 20. West wind 7 to 10 mph.

Sunday: Sunny, with a high near 44. West northwest wind 6 to 13 mph, with gusts as high as 21 mph.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 12. West northwest wind 5 to 7 mph becoming calm after midnight.

M.L.King Day: Sunny, with a high near 41. Light west northwest wind increasing to 5 to 10 mph in the morning.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 15.

Tuesday: Sunny, with a high near 47.

Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 20.

Wednesday: Sunny, with a high near 49.

Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 20.

Thursday: Mostly sunny, with a high near 46.

Farson-Eden Heads to Cokeville for Conference Matchup

‘We Don’t Have The Money’, Sweetwater County Sees Decline in Revenue

Man Faces Prison Time for Alleged Strangulation

Weather Forecast for Friday, January 16, 2026

