Weather Forecast for Saturday, October 18, 2025

Saturday: Sunny, with a high near 56. Breezy, with a west wind 11 to 15 mph, with gusts as high as 25 mph.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 30. West wind 5 to 10 mph becoming south southwest after midnight. Winds could gust as high as 20 mph.
Sunday: Sunny, with a high near 67. South southwest wind 5 to 14 mph, with gusts as high as 26 mph.
Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 34. Breezy, with a west southwest wind 11 to 15 mph, with gusts as high as 25 mph.
Monday: Sunny, with a high near 56. Breezy, with a west wind 14 to 16 mph, with gusts as high as 28 mph.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 27.
Tuesday: Sunny, with a high near 62.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 32.
Wednesday: Mostly sunny, with a high near 60.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 30.
Thursday: Mostly sunny, with a high near 60.