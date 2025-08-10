Weather Forecast for Sunday, August 10, 2025

Sunday: Sunny, with a high near 81. Calm wind becoming northwest 5 to 8 mph in the morning.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 49. Northwest wind 5 to 8 mph becoming calm after midnight.

Monday: Sunny, with a high near 86. Calm wind becoming west northwest 5 to 8 mph in the afternoon.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 52.

Tuesday: Sunny, with a high near 90.

Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 54.

Wednesday: Sunny, with a high near 90.

Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 54.

Thursday: Sunny, with a high near 90.

