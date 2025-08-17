Weather Forecast for Sunday, August 17, 2025

Sunday: Sunny, with a high near 85. Calm wind becoming southwest 5 to 8 mph in the afternoon.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 53. West southwest wind 5 to 7 mph becoming calm in the evening.
Monday: Sunny, with a high near 88. Calm wind becoming west around 6 mph in the afternoon.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 52.
Tuesday: Sunny, with a high near 90.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 53.
Wednesday: Sunny, with a high near 92.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 54.
Thursday: Sunny, with a high near 92.
Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 57.
Friday: A slight chance of showers and thunderstorms. Mostly sunny, with a high near 89.