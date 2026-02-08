Weather Forecast for Sunday, February 8, 2026

Sunday: Sunny, with a high near 55. Light west southwest wind becoming west 5 to 10 mph in the morning.
Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 27. Light south wind.
Monday: Partly sunny, with a high near 52. Breezy, with a south southwest wind 5 to 10 mph becoming west 11 to 16 mph in the afternoon. Winds could gust as high as 26 mph.
Monday Night: Mostly cloudy, with a low around 23.
Tuesday: A 30 percent chance of snow showers, mainly after 11am. Mostly cloudy, with a high near 43.
Tuesday Night: A 30 percent chance of snow showers, mainly after 11pm. Mostly cloudy, with a low around 23.
Wednesday: A slight chance of snow showers. Partly sunny, with a high near 44.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 19.
Thursday: Sunny, with a high near 42.