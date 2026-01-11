Weather Forecast for Sunday, January 11, 2026

Sunday: Mostly sunny, with a high near 41. Calm wind becoming west around 5 mph.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 16. Calm wind.

Monday: Mostly sunny, with a high near 47. Light west southwest wind becoming west 6 to 11 mph in the morning. Winds could gust as high as 20 mph.

Monday Night: Mostly cloudy, with a low around 24.

Tuesday: Partly sunny, with a high near 47. Breezy.

Tuesday Night: Mostly cloudy, with a low around 25.

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 49.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 23.

Thursday: Sunny, with a high near 47. Breezy.

