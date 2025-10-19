Weather Forecast for Sunday, October 19, 2025

Sunday: Sunny, with a high near 67. South southwest wind 5 to 14 mph, with gusts as high as 26 mph.

Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 34. Breezy, with a west southwest wind 11 to 15 mph, with gusts as high as 25 mph.

Monday: Sunny, with a high near 56. Breezy, with a west wind 14 to 16 mph, with gusts as high as 28 mph.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 27.

Tuesday: Sunny, with a high near 62.

Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 32.

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 60.

Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 30.

Thursday: Mostly sunny, with a high near 60.

