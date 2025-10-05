Weather Forecast for Sunday, October 5, 2025

Sunday: Partly sunny, with a high near 56. West wind 6 to 8 mph.

Sunday Night: Mostly cloudy, with a low around 35. North northwest wind 6 to 10 mph becoming east after midnight.

Monday: Partly sunny, with a high near 59. East wind 6 to 10 mph becoming north in the afternoon.

Monday Night: Partly cloudy, with a low around 35.

Tuesday: Sunny, with a high near 66.

Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 36.

Wednesday: Sunny, with a high near 65.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 35.

Thursday: Sunny, with a high near 69.

