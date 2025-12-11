Weather Forecast for Thursday, December 11, 2025

Thursday: Sunny, with a high near 55. Breezy, with a west wind 14 to 23 mph, with gusts as high as 37 mph.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 32. West wind 8 to 14 mph, with gusts as high as 23 mph.

Friday: Mostly sunny, with a high near 52. Breezy, with a west wind 8 to 15 mph, with gusts as high as 24 mph.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 31. West wind around 10 mph.

Saturday: Sunny, with a high near 52. West wind 8 to 11 mph.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 25.

Sunday: Mostly sunny, with a high near 50.

Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 24.

Monday: Sunny, with a high near 50.

Monday Night: Partly cloudy, with a low around 28.

Tuesday: Partly sunny, with a high near 51.

