Weather Forecast for Thursday, December 11, 2025

Thursday: Sunny, with a high near 55. Breezy, with a west wind 14 to 23 mph, with gusts as high as 37 mph.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 32. West wind 8 to 14 mph, with gusts as high as 23 mph.
Friday: Mostly sunny, with a high near 52. Breezy, with a west wind 8 to 15 mph, with gusts as high as 24 mph.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 31. West wind around 10 mph.
Saturday: Sunny, with a high near 52. West wind 8 to 11 mph.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 25.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 50.
Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 24.
Monday: Sunny, with a high near 50.
Monday Night: Partly cloudy, with a low around 28.
Tuesday: Partly sunny, with a high near 51.