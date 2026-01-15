Weather Forecast for Thursday, January 15, 2026

Thursday: Sunny, with a high near 48. West wind 6 to 14 mph, with gusts as high as 20 mph.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 16. West wind 5 to 11 mph.
Friday: Sunny, with a high near 39. West wind 3 to 8 mph.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 18. West wind 6 to 8 mph.
Saturday: Sunny, with a high near 45. West wind 6 to 13 mph.
Saturday Night: Clear, with a low around 20.
Sunday: Sunny, with a high near 47.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 16.
M.L.King Day: Sunny, with a high near 44.
Monday Night: Clear, with a low around 17.
Tuesday: Sunny, with a high near 46.