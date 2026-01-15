Weather Forecast for Thursday, January 15, 2026

Weather Forecast for Thursday, January 15, 2026

Thursday: Sunny, with a high near 48. West wind 6 to 14 mph, with gusts as high as 20 mph.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 16. West wind 5 to 11 mph.

Friday: Sunny, with a high near 39. West wind 3 to 8 mph.

Advertisement - Story continues below...

Friday Night: Mostly clear, with a low around 18. West wind 6 to 8 mph.

Saturday: Sunny, with a high near 45. West wind 6 to 13 mph.

Saturday Night: Clear, with a low around 20.

Sunday: Sunny, with a high near 47.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 16.

M.L.King Day: Sunny, with a high near 44.

Monday Night: Clear, with a low around 17.

Tuesday: Sunny, with a high near 46.

Related Articles

Natural Grocers to Open in Rock Springs April 8

Natural Grocers to Open in Rock Springs April 8

Western Announces Fall 2025 President’s Honor Roll

Western Announces Fall 2025 President’s Honor Roll

Groundbreaking Set for New Rock Springs Ambulance Barn

Groundbreaking Set for New Rock Springs Ambulance Barn

SCSD No. 2 Takes Proactive Steps on Data Security and AI Use

SCSD No. 2 Takes Proactive Steps on Data Security and AI Use