Weather Forecast for Thursday, January 22, 2026

Thursday: Sunny, with a high near 39. Calm wind becoming west 5 to 8 mph in the morning.

Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 11. Light and variable wind becoming east around 6 mph after midnight.

Friday: Mostly cloudy, with a high near 32. East wind 6 to 10 mph.

Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 4. East wind 6 to 11 mph.

Saturday: Mostly sunny, with a high near 26. East northeast wind 6 to 9 mph becoming west northwest in the afternoon.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 6.

Sunday: Sunny, with a high near 32. Breezy.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 9.

Monday: Sunny, with a high near 39.

Monday Night: Partly cloudy, with a low around 15.

Tuesday: Mostly sunny, with a high near 42.

Green River Recognizes Sherry Schumacher’s 34 Years Of Service

Events Complex Legacy Silo Receives Semiquincentennial Grant

Weather Forecast for Wednesday, January 21, 2026

Resident Raises Concerns Over FMC Park Road Barricades at Green River Council Meeting

