Weather Forecast for Thursday, January 29, 2026

Thursday: Mostly sunny, with a high near 40. Breezy, with a west northwest wind 9 to 18 mph, with gusts as high as 28 mph.
Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 18. West wind 6 to 13 mph, with gusts as high as 22 mph.
Friday: Mostly sunny, with a high near 44. Breezy, with a west wind 5 to 15 mph, with gusts as high as 24 mph.
Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 23. West southwest wind 5 to 9 mph.
Saturday: Mostly sunny, with a high near 50. West southwest wind 5 to 14 mph, with gusts as high as 23 mph.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 21.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 50.
Sunday Night: Mostly cloudy, with a low around 24.
Monday: Partly sunny, with a high near 49.
Monday Night: Partly cloudy, with a low around 21.
Tuesday: Mostly sunny, with a high near 43.