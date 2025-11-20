Weather Forecast for Thursday, November 20, 2025

Thursday: Patchy fog before 11am. Otherwise, partly sunny, with a high near 47. Calm wind becoming southeast around 5 mph in the afternoon.

Thursday Night: Mostly cloudy, with a low around 29. Calm wind.

Friday: Mostly cloudy, with a high near 46. Calm wind becoming west southwest around 6 mph in the morning.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 27. West southwest wind around 6 mph.

Saturday: Mostly sunny, with a high near 47. West southwest wind 6 to 8 mph.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 23.

Sunday: Sunny, with a high near 47.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 24.

Monday: Sunny, with a high near 51.

Monday Night: Partly cloudy, with a low around 23.

Tuesday: Mostly sunny, with a high near 44.

