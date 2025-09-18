Weather Forecast for Thursday, September 18, 2025

Thursday: Sunny, with a high near 73. Calm wind becoming west southwest around 5 mph.
Thursday Night: Increasing clouds, with a low around 42. Calm wind becoming south southeast around 6 mph.
Friday: Partly sunny, with a high near 76. Calm wind becoming west around 6 mph in the afternoon.
Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 48. South southwest wind 3 to 6 mph.
Saturday: Mostly sunny, with a high near 75. Light southwest wind becoming west 5 to 10 mph in the morning. Winds could gust as high as 21 mph.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 46.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 75.
Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 44.
Monday: Sunny, with a high near 75.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 42.
Tuesday: Sunny, with a high near 78.