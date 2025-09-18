Weather Forecast for Thursday, September 18, 2025

Weather Forecast for Thursday, September 18, 2025

Thursday: Sunny, with a high near 73. Calm wind becoming west southwest around 5 mph.

Thursday Night: Increasing clouds, with a low around 42. Calm wind becoming south southeast around 6 mph.

Friday: Partly sunny, with a high near 76. Calm wind becoming west around 6 mph in the afternoon.

Advertisement - Story continues below...

Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 48. South southwest wind 3 to 6 mph.

Saturday: Mostly sunny, with a high near 75. Light southwest wind becoming west 5 to 10 mph in the morning. Winds could gust as high as 21 mph.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 46.

Sunday: Mostly sunny, with a high near 75.

Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 44.

Monday: Sunny, with a high near 75.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 42.

Tuesday: Sunny, with a high near 78.

Related Articles

Sweetwater County Arrest Report for September 18, 2025

Sweetwater County Arrest Report for September 18, 2025

Pokes in the Pros: Granderson Contunies Wreaking Havoc; Leads NFL In Sacks

Pokes in the Pros: Granderson Contunies Wreaking Havoc; Leads NFL In Sacks

Lace Up & Register for the 21st Annual Pinedale Half Marathon, 5K, & 10K

Lace Up & Register for the 21st Annual Pinedale Half Marathon, 5K, & 10K

Sweetwater County Arrest Report for September 17, 2025

Sweetwater County Arrest Report for September 17, 2025