Weather Forecast for Tuesday, December 30, 2025

Tuesday: Sunny, with a high near 38. West southwest wind 3 to 7 mph.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 19. Calm wind.
Wednesday: Mostly sunny, with a high near 44. Light southwest wind.
Wednesday Night: Mostly cloudy, with a low around 25. Calm wind.
New Year’s Day: A slight chance of rain and snow showers after 11am. Cloudy, with a high near 43. Calm wind becoming southwest around 5 mph in the afternoon. Chance of precipitation is 20%.
Thursday Night: Mostly cloudy, with a low around 31.
Friday: Partly sunny, with a high near 48.
Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 28.
Saturday: Partly sunny, with a high near 48.
Saturday Night: Mostly cloudy, with a low around 27.
Sunday: Mostly cloudy, with a high near 45.