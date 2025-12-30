Weather Forecast for Tuesday, December 30, 2025

Weather Forecast for Tuesday, December 30, 2025

Tuesday: Sunny, with a high near 38. West southwest wind 3 to 7 mph.

Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 19. Calm wind.

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 44. Light southwest wind.

Advertisement - Story continues below...

Wednesday Night: Mostly cloudy, with a low around 25. Calm wind.

New Year’s Day: A slight chance of rain and snow showers after 11am. Cloudy, with a high near 43. Calm wind becoming southwest around 5 mph in the afternoon. Chance of precipitation is 20%.

Thursday Night: Mostly cloudy, with a low around 31.

Friday: Partly sunny, with a high near 48.

Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 28.

Saturday: Partly sunny, with a high near 48.

Saturday Night: Mostly cloudy, with a low around 27.

Sunday: Mostly cloudy, with a high near 45.

Related Articles

Gray Seeks Election to U.S. House

Gray Seeks Election to U.S. House

Weather Forecast for Friday, December 26, 2025

Weather Forecast for Friday, December 26, 2025

Weather Forecast for Thursday, December 25, 2025

Weather Forecast for Thursday, December 25, 2025

Weather Forecast for Wednesday, December 24, 2025

Weather Forecast for Wednesday, December 24, 2025