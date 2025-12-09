Weather Forecast for Tuesday, December 9, 2025

Tuesday: Mostly sunny, with a high near 49. Windy, with a west wind 14 to 19 mph increasing to 24 to 29 mph in the afternoon. Winds could gust as high as 43 mph.
Tuesday Night: Mostly cloudy, with a low around 36. Breezy, with a west wind 18 to 22 mph, with gusts as high as 34 mph.
Wednesday: Partly sunny, with a high near 53. Windy, with a west wind 21 to 28 mph, with gusts as high as 40 mph.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 37. Breezy, with a west wind 16 to 22 mph, with gusts as high as 34 mph.
Thursday: Sunny, with a high near 55. Breezy, with a west wind 16 to 22 mph, with gusts as high as 36 mph.
Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 34. Breezy.
Friday: Mostly sunny, with a high near 53.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 30.
Saturday: Sunny, with a high near 53.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 26.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 51.