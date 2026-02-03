Weather Forecast for Tuesday, February 3, 2026

Tuesday: Mostly sunny, with a high near 48. Breezy, with a west northwest wind 6 to 11 mph increasing to 13 to 18 mph in the morning. Winds could gust as high as 28 mph.

Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 21. West northwest wind 5 to 9 mph becoming calm in the evening.

Wednesday: Sunny, with a high near 50. Calm wind becoming west 5 to 7 mph in the afternoon.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 23. Light and variable wind.

Thursday: Sunny, with a high near 53. Calm wind.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 22.

Friday: Sunny, with a high near 53.

Friday Night: Mostly clear, with a low around 25.

Saturday: Mostly sunny, with a high near 53.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 25.

Sunday: Mostly sunny, with a high near 53.

Commissioners to Hear Greenbelt, Revenue Presentations Tuesday

Green River Council To Hear Loan Application For Teton Tank Rehabilitation Project

Rock Springs Council Considers Bitter Creek Agreement, Zoning Change, Fireworks Tuesday Night

