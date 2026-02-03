Weather Forecast for Tuesday, February 3, 2026

Tuesday: Mostly sunny, with a high near 48. Breezy, with a west northwest wind 6 to 11 mph increasing to 13 to 18 mph in the morning. Winds could gust as high as 28 mph.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 21. West northwest wind 5 to 9 mph becoming calm in the evening.
Wednesday: Sunny, with a high near 50. Calm wind becoming west 5 to 7 mph in the afternoon.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 23. Light and variable wind.
Thursday: Sunny, with a high near 53. Calm wind.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 22.
Friday: Sunny, with a high near 53.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 25.
Saturday: Mostly sunny, with a high near 53.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 25.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 53.