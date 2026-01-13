Weather Forecast for Tuesday, January 13, 2026

Tuesday: Increasing clouds, with a high near 48. West wind 5 to 14 mph, with gusts as high as 20 mph.

Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 22. West wind 5 to 9 mph becoming calm after midnight.

Wednesday: Sunny, with a high near 47. Calm wind becoming west 5 to 8 mph in the morning.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 21. West southwest wind around 6 mph.

Thursday: Sunny, with a high near 47. West wind 6 to 14 mph, with gusts as high as 20 mph.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 15.

Friday: Sunny, with a high near 40.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 18.

Saturday: Sunny, with a high near 46.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 19.

Sunday: Sunny, with a high near 47.

