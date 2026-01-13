Weather Forecast for Tuesday, January 13, 2026

Tuesday: Increasing clouds, with a high near 48. West wind 5 to 14 mph, with gusts as high as 20 mph.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 22. West wind 5 to 9 mph becoming calm after midnight.
Wednesday: Sunny, with a high near 47. Calm wind becoming west 5 to 8 mph in the morning.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 21. West southwest wind around 6 mph.
Thursday: Sunny, with a high near 47. West wind 6 to 14 mph, with gusts as high as 20 mph.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 15.
Friday: Sunny, with a high near 40.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 18.
Saturday: Sunny, with a high near 46.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 19.
Sunday: Sunny, with a high near 47.