Weather Forecast for Tuesday, January 20, 2026

Tuesday: Mostly sunny, with a high near 42. Breezy, with a west wind 8 to 13 mph increasing to 17 to 22 mph in the afternoon. Winds could gust as high as 33 mph.

Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 13. West wind 6 to 11 mph becoming light after midnight.

Wednesday: Sunny, with a high near 42. Light west southwest wind becoming west 8 to 13 mph in the morning. Winds could gust as high as 22 mph.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 13. West wind 5 to 7 mph becoming calm in the evening.

Thursday: Mostly sunny, with a high near 41. Calm wind becoming west 5 to 9 mph in the morning.

Thursday Night: Mostly cloudy, with a low around 15.

Friday: Partly sunny, with a high near 33.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 9.

Saturday: Sunny, with a high near 36.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 15.

Sunday: Sunny, with a high near 42.

