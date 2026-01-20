Weather Forecast for Tuesday, January 20, 2026

Tuesday: Mostly sunny, with a high near 42. Breezy, with a west wind 8 to 13 mph increasing to 17 to 22 mph in the afternoon. Winds could gust as high as 33 mph.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 13. West wind 6 to 11 mph becoming light after midnight.
Wednesday: Sunny, with a high near 42. Light west southwest wind becoming west 8 to 13 mph in the morning. Winds could gust as high as 22 mph.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 13. West wind 5 to 7 mph becoming calm in the evening.
Thursday: Mostly sunny, with a high near 41. Calm wind becoming west 5 to 9 mph in the morning.
Thursday Night: Mostly cloudy, with a low around 15.
Friday: Partly sunny, with a high near 33.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 9.
Saturday: Sunny, with a high near 36.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 15.
Sunday: Sunny, with a high near 42.